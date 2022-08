Návštevnosť múzeí SNM postupne narastá. Panis priblížil, kedy sa dostanú na úroveň spred pandémie

Návštevníkov múzeí postupne pribúda

Návrat k návštevnosti spred pandémie

13.8.2022 (Webnoviny.sk) - Po pandémii návštevnosť múzeí Slovenského národného múzea (SNM) narastá. Počas prvého polroka roku 2022 zaznamenali vyše 365-tisíc návštevníkov.Rok predtým to bolo len o málo viac než 95-tisíc a v prvom polroku 2020, ktorý poznačil nástup pandémie viac ako 141-tisíc návštevníkom.Počas prvého polroku tohto roka boli príjmy SNM zo vstupného za všetkých 18 špecializovaných múzeí viac ako 1,1 milióna. V tlačovej správe to uviedlo SNM.„Som rád, že sme sa počas prvých šiestich mesiacov tohto roka dokázali výraznejšie priblížiť počtu návštevníkov z prvého polroka 2019, kedy sme za celé SNM zaznamenali 527 119 návštevníkov,“ vyjadril sa generálny riaditeľ SNM Branislav Panis Panis predpokladá, že k návratu k číslam návštevnosti spred pandémie by mohlo postupne dôjsť v rokoch 2024 až 2026. Dodal však, že tento vývoj je podmienený viacerými faktormi, napríklad úplným ústupom ochorenia COVID-19 či koncom vojenského konfliktu na Ukrajine.V období od januára do júna 2022 patrili medzi najnavštevovanejšie objekty SNM Múzeum Bojnice, ktoré navštívilo temer 56-tisíc návštevníkov, Historické múzeum, kde privítali viac ako 45-tisíc návštevníkov, či Spišské múzeum, ktoré navštívilo vyše 34-tisíc návštevníkov). Často navštevované bolo i Múzeum Červený Kameň, Prírodovedné múzeum, no aj Múzeum Betliar.