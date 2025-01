Návštevnosť v slovenských hoteloch a penziónoch bola vlani v novembri historicky druhá najvyššia

Návštevnosť pozitívne prekvapila

Očakáva sa ďalší nárast

Päť a pol milióna ubytovaných

13.1.2025 (SITA.sk) - Novembrová návštevnosť zahraničných aj domácich hostí v hoteloch a penziónoch sa medziročne zlepšila identicky o 11 %. Rekordný november z roku 2019 podľa údajov Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) však neprekonala.Ako ďalej agentúru SITA informoval ŠÚ SR, v ubytovacích zariadeniach na Slovensku strávilo v novembri aspoň jednu noc 431-tisíc hostí, čo bolo o 11,2 % viac než v rovnakom období minulého roka.K dosiahnutiu návštevnosti historicky najúspešnejšieho roka 2019 ubytovateľom chýbalo stále 10 % (49-tisíc) hostí. “Celková návštevnosť pozitívne prekvapila, ubytovatelia dosiahli historicky druhú najvyššiu novembrovú návštevnosť,” uviedol ŠÚ SR.Hostia strávili počas novembra v zariadeniach cestovného ruchu vyše 1 milióna nocí. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to bol nárast o 9 %. Priemerná doba pobytu predstavovala 2,4 noci.Viac ako dve tretiny obytovaných (takmer 294-tisíc osôb) tvorili domáci návštevníci. Ich celkový počet bol medziročne vyšší o viac ako 11,2 %, ale a v porovnaní s rokom 2019 boli hodnoty nižšie o 9 %. Zahraničná návštevnosť v medziročnom porovnaní rástla o 11,2 % na 137-tisíc hostí. Počty ubytovaných cudzincov v hoteloch a penziónoch naďalej ešte zaostávali za číslami z roka 2019, a to o 13,6 %.“Návštevnosť ubytovacích kapacít sa pohybovala aj v predposlednom mesiaci roka v tesnom závese za historicky najúspešnejším rokom 2019. Pri započítaní odhadovaných výsledkov za december, očakávame v súhrne o 6 % nižšiu návštevnosť ako v roku 2019, dosiahnuté tržby však vplyvom nárastu cien budú nominálne nad úrovňou rekordného roku,” komentoval údaje návštevnosti v novembri minulého roka analytik 365.bank Vládne opatrenia na podporu cestovného ruchu, ako selektívna DPH, rekreačné a športové poukazy podporia podľa analytika aj v tomto roku rast návštevnosti domácich hostí, ale aj zahraničných turistov.“Na druhej strane, zvýšenie cien atrakcií a doplnkových aktivít nespadajúcich pod ubytovanie, sa môže negatívne prejaviť na výdavkoch jednotlivcov počas pobytu, avšak očakávaný vyšší počet návštevníkov by mal byť dostatočný na vykrytie poklesu jednotkových tržieb v súhrnných číslach odvetvia,” uzavrel Boháček.Z údajov štatistického úradu ďalej vyplýva, že v novembri medziročne narástla návštevnosť vo všetkých krajoch Slovenska, a to od 3 % v Trenčianskom až do 17 % v Bratislavskom kraji. Najbližšie porovnateľnú návštevnosť s rokom 2019 mali Prešovský a Žilinský kraj.Najnavštevovanejším regiónom bol so 120-tisíc hosťami Bratislavský kraj. Prilákal viac ako 50 % všetkých cudzincov a 17 % domácich hostí. V rebríčku návštevnosti regiónov ďalej nasledovali kraje: Žilinský (83-tisíc návštevníkov), Prešovský (72-tisíc hostí) a Banskobystrický kraj (50-tisíc návštevníkov).Domáci návštevníci pribúdali v medziročnom porovnaní vo všetkých ôsmich krajoch od 4 % v Nitrianskom až do 18 % v Bratislavskom kraji. Nárast počtu cudzincov registrovalo 6 z 8 krajov, najvýraznejšie až približne o 17 % Prešovský a Bratislavský kraj. Menej cudzincov v porovnaní s vlaňajším novembrom zaznamenal Banskobystrický (o 11 %) a Trenčiansky kraj (o 2 %).Podľa ŠÚ SR, sa súhrne za prvých jedenásť mesiacov roka 2024 v zariadeniach cestovného ruchu ubytovalo 5,5-milióna návštevníkov, čo bolo o 2,9 % viac ako v rovnakom období roka 2023. Počet cudzincov medziročne vzrástol o 3,2 % a domácich hostí o 2,7 %. Súhrnná návštevnosť zostala naďalej pod úrovňou hodnôt roku 2019, za obdobie január – november ešte 8 % ubytovaných.