Počet obyvateľov s trvalým pobytom v Petržalke sa postupne znižuje, vlani výrazne klesol počet narodených detí

Sedem žien rodilo doma

Počet sobášov mierne stúpol

13.1.2025 (SITA.sk) - Najväčšia bratislavská mestská čast Petržalka zverejnila štatistické údaje za minulý rok. Podľa nich počet ľudí, prihlásených na trvalý pobyt v Petržalke, postupne klesá.„Zatiaľ čo v roku 2022 ich bolo 116 713, v roku 2023 to bolo už o 370 menej," uvádza mestská časť s tým, že minulý rok zaznamenali ešte väčší pokles. Ku koncu roka bolo na trvalý pobyt prihlásených menej ako 116-tisíc Petržalčanov, pričom cudzinci z nich tvorili viac ako 4-tisíc.Výrazne klesol aj počet narodených detí v najväčšej mestskej časti. Zatiaľ čo v roku 2023 prírastok novorodencov prekročil číslo 2100, v uplynulom roku dosiahol iba hranicu 1358. Podľa štatistiky sa znížil aj počet párov narodených dvojičiek, a to z 55 na 30. V Petržalke sa narodili aj jedny trojičky.Zo všetkých narodených detí bolo 698 chlapcov a 660 dievčat. Počet žien, ktoré sa rozhodli rodiť v domácom prostredí stúpol zo štyroch na sedem.Najčastejšie používané chlapčenské mená boli Jakub, Oliver, Adam, Samuel, Martin a Michal. Z dievčenských prevládali mená Ema, Hana, Karolína, Eliška, Natália a Nina.Medzi najviac netradičné chlapčenské mená patrili Cavalli, Cosmo, Eberhard, Elio, Eden, Elizeus, Gennaro, Kilian, Priam, Xaviér a Zente. Dievčenské najviac netradičné mená boli Bonita, Eda, Fausta, Boglárka, Clarissa, Davina, Inaya, Konstantína, Madison, Maira, Marion, Mína, Naya, Nerea, Ramóna Rea, Tess a Sereena.V Petržalke v minulom roku mierne stúpol počet sobášov, a to z 289 na 297, z čoho 93 tvorili sobáše s cudzincom. Úradných sobášov v mestskej časti bolo 285, cirkevných iba 12. Dátum s najvyšším počtom sobášov bol 24. august, keď sa zosobášilo až 12 párov. Počet rozvodov dosiahol číslo 76. Počet úmrtí v Petržalke v roku 2024 dosiahol číslo 820, z čoho 453 bolo mužov a 367 žien.