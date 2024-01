Návštevnosť Vysokých Tatier počas zlatého týždňa oproti vlaňajšku stúpla, dobehla čísla z obdobia pred pandémiou koronavírusu

Prvé miesto návštevnosti patrilo Slovákom

Záujem bol aj o sánkovanie

10.1.2024 (SITA.sk) - Návštevnosť horského strediska Vysoké Tatry počas takzvaného zlatého týždňa oproti minulému roku stúpla. Vďaka tomu sa tamojším lyžiarskym strediskám podarilo dostať na návštevnosť z obdobia pred pandémiou ochorenia COVID-19.Skonštatoval to pre agentúru SITA hovorca ich prevádzkovateľa, spoločnosti Tatry mountain resorts Marián Galajda . Viac ako polovicu hostí tvorili podľa jeho slov Slováci, na druhom mieste z pohľadu národností skončili Poliaci, ďalej Česi a Maďari. Práve počet posledných menovaných návštevníkov však prekvapil, keď dosiahol úroveň návštevnosti českej klientely. V Tatrách však bolo počuť aj Rumunov a Angličanov.Nárast počtu návštevníkov bolo cítiť nielen v lyžiarskych strediskách v Tatranskej Lomnici, Starom Smokovci a na Štrbskom Plese, ale aj na cestách, kde sa tvorili kolóny. Galajda potvrdil, že sa tak dialo počas niekoľkých dní pekného počasia predovšetkým v dopoludňajších a potom podvečerných hodinách, keď prichádzala či odchádzala väčšina hostí.„Na prevádzku strediska to nemalo zásadný vplyv, v nástupných bodoch, respektíve na lanovkách, to znamenalo mierne predĺženie čakacích dôb," komentoval. Výhodu podľa neho mali lyžiari, ktorí si lístok zakúpil vopred prostredníctvo internetu. Po príchode do strediska sa tak podľa neho nemuseli zdržiavať v pokladniach, ale ísť priamo na svah.Po tom, ako sa sneh v nižších polohách počas sviatkov roztopil, do Tatier smerovali podľa hovorcu TMR nielen ubytovaní, ale aj ich jednodňoví návštevníci. Zároveň potvrdil, že najväčší záujem bol o lyžovačku, no ľudí lákala aj sánkovačka na prírodnej sánkarskej dráhe z Hrebienka do Smokovca. V radoch sa však čakalo aj na návštevu Tatranského ľadového dómu na Hrebienku.Po zlatom týždni si strediská vydýchnu len na chvíľu, od pondelka 15. januára už začínajú prázdninovať prvé regióny v Poľsku.„Očakávame, že o hostí nebude núdza,“ poznamenal Galajda. Lyžiarske strediská v Tatrách ponúkajú podľa jeho slov zatiaľ veľmi dobré podmienky. „Na zjazdovkách máme v priemere viac ako pol metra snehu, v Lomnickom sedle dokonca 1,5 metra,“ dodal.