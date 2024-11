Návštevu Číny považuje premiér Fico za jednu z najdôležitejších pre Slovensko v roku 2024

9.11.2024 (SITA.sk) - Predseda vlády SR Robert Fico označil návštevu Číny za jednu z najdôležitejších zahraničných návštev pre Slovensko v roku 2024. Uviedol to v relácii „Sobotné dialógy" v Slovenskom rozhlase.Podpísanie strategického partnerstva s Čínou zahŕňa vytvorenie komisií pre strategické oblasti rozvoja, pričom Čína prejavila záujem o PPP projekty, mosty a lodný prístav. Fico vyvrátil obavy opozície a správy zo SIS z roku 2018 o možnom nátlaku Číny v investíciách, keďže Slovensko nie je preúverovanou krajinou Čínou.Spomenul významnú investíciu do baterkárne v Šuranoch v hodnote 1,4 miliardy eur, kde má 20% podiel aj automobilka Volkswagen. Fico konštatoval, že na rozdiel od USA, ktoré chránia svoj trh pred Čínou, Európa musí zamerať pozornosť na inovácie. Nakoľko vzájomný obchod USA a Číny dosahuje hodnotu 570 miliárd dolárov, Európa si nemôže dovoliť vytvárať podobné prekážky.Záverom relácie premiér Fico pripomenul 35. výročie nežnej revolúcie, pričom zdôraznil, že história by mala byť doménou historikov, nie politikov. Zdôraznil potrebu reformovať politický systém, napríklad zvýšením zvoliteľnosti strany do parlamentu na 7 %, čo si však vyžaduje politickú dohodu všetkých strán.