Návštevu pápeža Františka zabezpečia stovky dobrovoľníkov, hlásiť sa môžete už čoskoro

30.7.2021 (Webnoviny.sk) - Septembrovú návštevu pápeža Františka v Prešove budú zabezpečovať stovky dobrovoľníkov, ktorí sa majú podieľať na celkovej organizácii prichádzajúcich pútnikov a byť im nápomocní v ich potrebách.Ako informoval hovorca Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie Michal Pavlišinovič , už čoskoro sa spustí oficiálna registrácia dobrovoľníkov prostredníctvom spoločného registračného formulára. V prípade otázok je už ale teraz možné kontaktovať koordinátorov dobrovoľníkov za Prešov na e-mailovej adrese dobrovolnici.presov@navtevapapeza.sk.Svätý Otec František zavíta medzi gréckokatolíkov do Prešova v utorok 14. septembra na sviatok Povýšenia svätého Kríža. Na priestranstve pred Mestskou športovou halou v Prešove bude o 10:30 predsedať Božskej liturgii svätého Jána Zlatoústeho, pri ktorej ohlási homíliu.„Pozývame preto všetkých ľudí dobrej vôle a ochotného srdca od veku 18 rokov prežiť túto návštevu špeciálnym spôsobom, ktorý bude vyjadrením lásky a vernosti Bohu, Cirkvi a Svätému Otcovi. Služba dobrovoľníka je tak výzvou ukázať božiu lásku v skrytých skutkoch pre iných,“ uviedol Pavlišinovič s tým, že dobrovoľníci sa stretnú v Prešove už 13. septembra, kde sa zadelia do jednotlivých pracovných tímov a oboznámia sa so všetkými potrebnými informáciami.