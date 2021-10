Návštevy vo väzniciach prebiehajú v režime OTP, preukázať sa musíte jedným z dokladov

Návštevníci budú potrebovať doklad

20.10.2021 (Webnoviny.sk) - Návšteva v ústavoch na výkon väzby, trestu odňatia slobody pre dospelých a mladistvých a v nemocniciach pre obvinených a odsúdených bude možná len pre zaočkovaných a tých, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali (režim OTP).Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), ktorá nadobudne platnosť v pondelok 25. októbra. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa úradu Daša Račková. Vstup do väzníc bude umožnený aj tým, ktorí sa preukážu negatívnym výsledkom PCR alebo LAMP testu, ktorý nebude starší ako 72 hodín, alebo antigénovým testom nie starším ako 24 hodín.„Potvrdenie o očkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19 či negatívnom výsledku testu je možné nahradiť digitálnym COVID preukazom Európskej únie. Inak je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita osoby,“ uvádza sa vo vyhláške.Výnimku zo vstupu do väzníc a nemocníc pre odsúdených a obvinených majú aj kňazi podávajúci sviatosť pomazania ťažko chorým a umierajúcim a tiež osobám, ktoré poskytujú starostlivosť ťažko chorým osobám, alebo osobám, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť.Za návštevu vyhláška nepovažuje osoby pri výkone zverenej právomoci orgánu verejnej moci alebo kontrolnej činnosti orgánov verejnej moci. Návštevou tak podľa ÚVZ SR nie sú policajti, súdni úradníci, znalci, notári, advokáti, ombudsmanka, poslanci Národnej rady SR, zástupcovia rezortu spravodlivosti a zástupcovia medzinárodných kontrolných orgánov a komisií.