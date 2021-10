Nezaslúžime si nefér útoky, odkázal politikom Mikas a pripojil aj jednu výzvu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.10.2021 (Webnoviny.sk) - Nezaslúžime si nefér útoky. Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva sú odborné apolitické orgány, ktoré si plnia svoje povinnosti vyplývajúce zo zákonov a vyhlášok. Uviedol to v otvorenej výzve politickým predstaviteľom hlavný hygienik SR Ján Mikas. „Nemáme kapacitu, ale ani dôvod a oprávnenie vstupovať do politických súbojov. Naším cieľom je chrániť zdravie a životy, a to sa snažíme robiť s maximálnym nasadením od začiatku pandémie. Prosíme politických predstaviteľov, aby to rešpektovali,” dodal Mikas.Poprosil tiež všetkých politikov, ktorým záleží na zdraví a životoch voličov, aby podporili očkovanie proti COVID-19, nakoľko to môže v súčasnej epidemickej situácii pomôcť najviac.