Navštívil vás doma asistent sčítania alebo vám telefonoval? Polícia upozorňuje na podvodníkov

22.2.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia upozorňuje na falošné návštevy asistentov sčítania a podvodné telefonáty sčítacích komisárov. Polícia na to upozornila vo svojom profile Hoaxy a podvody – Polícia SR na sociálnej sieti. Od začiatku sčítania obyvateľov domov a bytov polícia zaznamenala niekoľko prípadov, pri ktorých sa ľudia, ktorí navštívili občanov, vydávali za asistentov sčítania. Asistované sčítanie obyvateľov sa pritom začne až po 1. apríli. Ľudia si oň zároveň musia telefonicky požiadať sami.Polícia preto informuje aby v prípade, že im niekto zaklope na dvere a predstaví sa ako asistent sčítania, mali rovno kontaktovať políciu. Do 1. apríla totiž asistenti sčítania ani sčítací komisári nenavštevujú obyvateľov osobne.Polícia rovnako upozorňuje aj na falošné telefonáty, pri ktorých sa niekto vydáva za sčítacích komisárov. Žiada preto ľudí, ktorí poskytli páchateľom podvodných telefonátov svoje osobné údaje, aby sa prihlásili na polícii. K opatrnosti v súvislosti so sčítaním obyvateľov žiada najmä dôchodcov.Elektronické sčítanie obyvateľov začalo v pondelok 15. februára. Ukončené bude v stredu 31. marca.