Reforma zdravotníctva vedie cez správne inovácie – šancu máme tu a teraz (Prvá verejná diskusia o reforme zdravotníctva na Slovensku)

22.2.2021 (Webnoviny.sk) -objasňuje Samuel Arbe, predseda Centra inovatívneho zdravotníctva.Poskytovanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku je len veľmi málo otvorené inováciám. Inovácie a inovatívne technológie aj vznikajú a prichádzajú, ale málo sa dostávajú do zdravotníckej praxe. Generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR Ján Kyselovič si preto myslíSpôsob, ako reformovať zdravotníctvo a ako na to využiť Fond obnovy, predstavia už v utorok o 14,00 hod. v ITAPA Digital Talk zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR.hovorí Oskar Dvořák, generálny riaditeľ Sekcie reformnej agendy ministerstva. Spolu s Ivetou Griačovou, generálnou riaditeľkou Sekcie efektívneho hospodárstva Ministerstva zdravotníctva SR nám povedia, v akej fáze reformy sa nachádzame teraz a kedy a ako sa plánuje mechanizmus implementácie projektov do praxe.Federico Pratellesi z DG Sante z Európskej komisie nás oboznámi s pohľadom EK na nastavenie reforiem a investícií v zdravotníctve na Slovensku. Čo je v slovenskom Pláne obnovy nastavené dobre a čo z pohľadu EK v pláne chýba? Koordinátorka projektu novej nemocnice z Univerzitnej nemocnice v Martine Martina Antošová zdôrazní, že moderné zdravotníctvo je postavené na spojení vzdelávania, výskumu a dobrých manažérskych schopnostiach. Nezávislý expert na zdravotníctvo Martin Smatana poukáže na to, že Slovensko sa môže stať dokonca svetovou špičkou v zavádzaní digitálnych inovácií v zdravotníctve, bez ktorých dobrá reforma nie je možná.Účasť na online diskusii je bezplatná, stačí sa zaregistrovať Informačný servis