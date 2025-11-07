|
Piatok 7.11.2025
Navštívte cez víkend oc tehelko a zažite atmosféru medzinárodného turnaja v stolnom futbale
Tagy: OC Tehelko PR stolný futbal
oc tehelko pripravilo počas prichádzajúceho víkendu pre všetkých milovníkov stolného futbalu skutočnú chuťovku v podobe medzinárodného turnaja s názvom FUS Slovak Tornado Cup 2025. V rámci trojdňového ...
7.11.2025 (SITA.sk) - oc tehelko pripravilo počas prichádzajúceho víkendu pre všetkých milovníkov stolného futbalu skutočnú chuťovku v podobe medzinárodného turnaja s názvom FUS Slovak Tornado Cup 2025. V rámci trojdňového podujatia (7.až 9. november), ktoré organizuje športovo ladené centrum neďaleko Národného futbalového štadióna v spolupráci s Foosballovou úniou Slovenska (FUS), si zmerajú sily tie najlepšie tímy z celého Slovenska a zo zahraničia. Na návštevníkov podujatia čaká navyše aj atraktívny sprievodný program plný lákavých cien, medzi ktorými nechýbajú napríklad 2×2 lístky na blížiaci sa novembrový zápas ŠK Slovan Bratislava – Rayo Vallecano.
Výnimočný turnaj talentov sa odohrá už tento víkend (7.-9.november) v priestoroch nového obchodného centra na Tehelnom poli. Počas týchto troch dní sa v oc tehelko stretne slovenská aj medzinárodná špička stolného futbalu. V prestížnom turnaji s názvom FUS Slovak Tornado Cup 2025 – ktorý je súčasťou oficiálnej série podujatí Foosballovej únie Slovenska a je zaradený do svetového kalendára turnajov ITSF – si zmerajú sily tí najlepší, a to rovno v 11 disciplínach.
"Sme veľmi radi, že v spolupráci s oc tehelko môžeme, prostredníctvom turnaja FUS Slovak Tornado Cup 2025, priniesť svetový stolný futbal do Bratislavy. Už tento víkend hráčom aj divákom doprajeme porciu kvalitného stolného futbalu na oficiálnych ITSF stoloch Tornado, ktoré patria medzi najpopulárnejšie najmä v USA. Program turnaja je nastavený tak, aby sa do jednotlivých súťaží mohlo zapojiť čo najviac hráčov. V piatok od 16:00 hod. začíname kvalifikáciou Classic Doubles a pokračujeme večerným Monster DYP (losované dvojice). Sobota a nedeľa sú hlavnými hracími dňami s open, ženskými a amatérskymi disciplínami, ktoré sa budú navzájom dopĺňať,” informuje Jozef Horčiak, prezident FUS - Foosballová Únia Slovenska.
Okrem hlavných kategórií Open Singles a Open Doubles si na svoje prídu aj ženy, miešané dvojice či rekreační hráči v amatérskych a losovaných disciplínach. Turnaj je bodovaný v rebríčkoch FUS aj ITSF World Tour a zúčastnia sa ho poprední slovenskí hráči. Účasť potvrdili aj špičkoví hráči z Maďarska, Rakúska a Českej republiky.
"Teší nás, že môžeme byť súčasťou tohto výnimočného podujatia, a priniesť tak nielen všetkým milovníkom stolného futbalu nevšedný zážitok. Sme veľkými fanúšikmi všetkých podôb futbalu, ktorý k nám, už samotnou našou polohou v blízkosti Národného futbalového štadióna, neodmysliteľne patrí. Sme radi, že môžeme aj touto cestou podporovať pozitívny vzťah ku športu a poskytnúť našim návštevníkom kvalitné možnosti, ako tráviť čas počas víkendu v hlavnom meste, " hovorí Natália Hercegová, projektová manažérka oc tehelko.
Súčasťou víkendu v znamení stolného futbalu je aj ponuka sprievodných súťaží, ktoré potešia malých aj veľkých. Už tradične sa návštevníci môžu tešiť na súťažnú futbalovú stenu v rámci moderného FootballPARKu, situovaného priamo v oc tehelko. Táto originálna stena plná výher prinesie najmenším súťažiacim radosť v podobe rôznych lákavých odmien. Stačí ju navštíviť a trafiť jedno zo 4 výherných políčok. Každý presný zásah znamená šancu získať jednu z lákavých cien, medzi ktorými nechýba napríklad pizza slice od Pizza Forza alebo darček od COOP Jednota Slovensko.
Ti, ktorí radi vyhrávajú lákavé ceny by sa určite mali zapojiť do súťaže "Odfoť sa a vyhraj", v rámci ktorej si môžu zasúťažiť o 2×2 lístky na blížiaci sa novembrový zápas ŠK Slovan Bratislava – Rayo Vallecano. Stačí sa odfotiť počas tohto víkendu v priestoroch oc tehelko (počas samotného turnaja alebo pri návšteve obchodného centra) a svoju fotku zverejniť na Facebooku alebo Instagrame s označením @octehelko a s hashtagom #FUSTornadoocehelko. Druhou možnosťou je fotku jednoducho poslať do správy na profil oc tehelko. Fotka sa tak automaticky zapája do žrebovania o výhru.
Zakrúžkujte si v kalendári v spojení s blížiacim sa víkendom návštevu nového obchodného centra oc tehelko. Zažite atmosféru profesionálneho foosballu, stretnite top hráčov, zahrajte si s priateľmi a zapojte sa do bohatých sprievodných súťaží. Viac informácií o samotnom podujatí, ako aj detaily spojené s jednotlivými súťažami, nájdete na webovej stránke oc tehelko. Stačí kliknúť TU.
