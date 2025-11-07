Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 7.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má René
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

07. novembra 2025

Šiesti migranti zahynuli, keď ich auto pri unikaní pred políciou v Bulharsku spadlo do jazera



Šesť migrantov prišlo o život neďaleko mesta Burgas v Bulharsku, keď auto, v ktorom cestovali, pri unikaní pred políciou spadlo do jazera. Povedal to v piatok pre agentúru AFP hovorca ...



Zdieľať
bulgaria_migration_61361 676x451 7.11.2025 (SITA.sk) - Šesť migrantov prišlo o život neďaleko mesta Burgas v Bulharsku, keď auto, v ktorom cestovali, pri unikaní pred políciou spadlo do jazera. Povedal to v piatok pre agentúru AFP hovorca bulharskej polície.


Nehoda, pri ktorej ďalší traja migranti utrpeli zranenia, sa stala vo štvrtok večer 50 kilometrov južne od Burgasu.

Policajti sa auto pokúsili zastaviť trikrát. Pri treťom pokuse auto zišlo z cesty do jazera. Vodiča, ktorý je rumunským občanom, zatkli. Akej štátnej príslušnosti migranti boli, polícia neuviedla.



Zdroj: SITA.sk - Šiesti migranti zahynuli, keď ich auto pri unikaní pred políciou v Bulharsku spadlo do jazera © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Navštívte cez víkend oc tehelko a zažite atmosféru medzinárodného turnaja v stolnom futbale
<< predchádzajúci článok
Tretí proces v kauze vraždy Kuciaka a Kušnírovej sa začne v januári, pojednávať sa má celý rok 2026

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 