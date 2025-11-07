|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 7.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má René
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. novembra 2025
Šiesti migranti zahynuli, keď ich auto pri unikaní pred políciou v Bulharsku spadlo do jazera
Šesť migrantov prišlo o život neďaleko mesta Burgas v Bulharsku, keď auto, v ktorom cestovali, pri unikaní pred políciou spadlo do jazera. Povedal to v piatok pre agentúru AFP hovorca ...
Zdieľať
7.11.2025 (SITA.sk) - Šesť migrantov prišlo o život neďaleko mesta Burgas v Bulharsku, keď auto, v ktorom cestovali, pri unikaní pred políciou spadlo do jazera. Povedal to v piatok pre agentúru AFP hovorca bulharskej polície.
Nehoda, pri ktorej ďalší traja migranti utrpeli zranenia, sa stala vo štvrtok večer 50 kilometrov južne od Burgasu.
Policajti sa auto pokúsili zastaviť trikrát. Pri treťom pokuse auto zišlo z cesty do jazera. Vodiča, ktorý je rumunským občanom, zatkli. Akej štátnej príslušnosti migranti boli, polícia neuviedla.
Zdroj: SITA.sk - Šiesti migranti zahynuli, keď ich auto pri unikaní pred políciou v Bulharsku spadlo do jazera © SITA Všetky práva vyhradené.
Nehoda, pri ktorej ďalší traja migranti utrpeli zranenia, sa stala vo štvrtok večer 50 kilometrov južne od Burgasu.
Policajti sa auto pokúsili zastaviť trikrát. Pri treťom pokuse auto zišlo z cesty do jazera. Vodiča, ktorý je rumunským občanom, zatkli. Akej štátnej príslušnosti migranti boli, polícia neuviedla.
Zdroj: SITA.sk - Šiesti migranti zahynuli, keď ich auto pri unikaní pred políciou v Bulharsku spadlo do jazera © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Navštívte cez víkend oc tehelko a zažite atmosféru medzinárodného turnaja v stolnom futbale
Navštívte cez víkend oc tehelko a zažite atmosféru medzinárodného turnaja v stolnom futbale
<< predchádzajúci článok
Tretí proces v kauze vraždy Kuciaka a Kušnírovej sa začne v januári, pojednávať sa má celý rok 2026
Tretí proces v kauze vraždy Kuciaka a Kušnírovej sa začne v januári, pojednávať sa má celý rok 2026