 24hod.sk    Tlačové správy

Navštívte všetky voľné byty a domy v Agátoch už 4. a 5. októbra


Projekt Agáty v bratislavskej Dúbravke sa počas dvoch dní otvorených ...



Zdieľať
obrazok1 4 676x451 29.9.2025 (SITA.sk) - Projekt Agáty v bratislavskej Dúbravke sa počas dvoch dní otvorených dverí sprístupní verejnosti v plnom rozsahu. V piatok 3. októbra od 12:00 do 17:00 a v sobotu 4. októbra od 9:00 do 17:00 si záujemcovia môžu pozrieť všetky byty a domy, ktoré sú aktuálne v ponuke. Pôjde tak o prvé otvorenie všetkých dostupných nehnuteľností verejnosti v projekte, ktorý je v kolaudačnej fáze. Z tohto dôvodu bude vstup umožnený len osobám nad 18 rokov. Za obmedzenie vstupu deťom sa ospravedlňujeme.


Vítaní ste všetci, bez akejkoľvek registrácie


Na návštevu nie je potrebná registrácia. Počas podujatia budú sprístupnené aj komunitné priestory vrátane exteriérového bazéna, fitness zóny či spoločenskej miestnosti. Predajcovia radi zodpovedia vaše otázky a pomôžu s výberom.

Špeciálne zľavy až do 60 000 €


V rámci špeciálnej ponuky budú dostupné zľavy až do 60 000 €, platné na všetky voľné byty a apartmány. Presná výška zľavy závisí od veľkosti a typu jednotky.

Bývanie s pokojom lesa a výhodami mesta


Agáty spájajú výhody pokojného bývania pri lese s dostupnosťou do centra mesta. Všetky byty majú loggiu alebo terasu, domy vlastnú záhradu a samostatnú garáž či dvojgaráž. V blízkosti je nová zastávka MHD, nákupné možnosti aj rekreačné trasy. Projekt je ideálny pre tých, ktorí hľadajú kvalitné bývanie v prírode, ale nechcú sa vzdať výhod mesta.

Nadčasová architektúra so súkromím lesa


Za architektonickým návrhom projektu stoja renomované slovenské ateliéry Compass Architekti a Martin Vojta Architekti. Ich cieľom bolo vytvoriť prostredie, ktoré prirodzene zapadá do okolia, ponúka nadčasový dizajn, dostatok prirodzeného svetla a komunitný charakter.

Ak hľadáte bývanie, ktoré ponúka komfort mesta, pokoj prírody a kvalitné architektonické riešenia, navštívte Agáty - príležitosť, ktorá sa v Bratislave objavuje len zriedka.

Viac na: www.agaty.sk

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Navštívte všetky voľné byty a domy v Agátoch už 4. a 5. októbra © SITA Všetky práva vyhradené.

