Pondelok 29.9.2025
Meniny má Michal, Michaela
Denník - Správy
Novinka v aplikácii Union: poisťovňa vám pomôže nájsť špecialistu
Aj napriek tomu, že Union zdravotná poisťovňa disponuje najširšou sieťou zmluvných ...
29.9.2025 (SITA.sk) - Aj napriek tomu, že Union zdravotná poisťovňa disponuje najširšou sieťou zmluvných poskytovateľov, vysoký dopyt po vyšetreniach zostáva výzvou. Union, ktorý bol ocenený titulom Poisťovňa roka, preto prináša novinku – s hľadaním špecialistu vám pomôže priamo v aplikácii.
"V mobilnej aplikácii sme sprístupnili novú funkciu, ktorá klientom uľahčí cestu k špecialistom a ušetrí ich čas. Vďaka nej sa poistenci dostanú k odborníkom rýchlejšie a jednoduchšie a čo je najdôležitejšie – začnú sa liečiť skôr," hovorí Jozef Koma, riaditeľ sekcie zdravotného poistenia v Unione. Ako to funguje? Novinka je dostupná priamo v sekcii Moje zdravie v aplikácii Union. Poistenci si môžu vyhľadať špecialistu podľa druhu zariadenia, odbornosti či lokality. Zároveň majú možnosť zobraziť len tých lekárov, ktorí ponúkajú online objednanie. Ak sa im však ani tak nepodarí nájsť špecialistu, môžu kliknúť na nové tlačidlo Pomoc a vyplniť krátky formulár.
"Naším cieľom je, aby klienti dostali zdravotnú starostlivosť bez zbytočných prieťahov. Ak sa niekomu nedarí nájsť špecialistu, prostredníctvom tlačidla Pomoc sa požiadavka dostane priamo k našim pracovníkom a my sa pokúsime zabezpečiť vhodného odborníka," vysvetľuje hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová.
Nová funkcionalita v mobilnej aplikácii je ďalším krokom v digitálnej transformácii poisťovne a posilňuje jej dlhodobý cieľ – zvyšovať komfort a dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Novinka v aplikácii Union: poisťovňa vám pomôže nájsť špecialistu © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk - Novinka v aplikácii Union: poisťovňa vám pomôže nájsť špecialistu © SITA Všetky práva vyhradené.
