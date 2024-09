Navýšenie DPH vráti slovenské akvaparky a kúpaliská o päť rokov naspäť, ceny vstupného výrazne porastú

Koniec podpory cestovného ruchu

20.9.2024 (SITA.sk) - Navrhované zvýšenie DPH na 23 % výrazne negatívne zasiahne slovenské akvaparky, kúpaliská i plavárne. Novým nastavením dane sa podľa Slovenskej asociácie akvaparkov, kúpalísk a plavární (SAAKP) nielen zastaví rozvoj týchto miest oddychu, ale povedie to k ich stagnácii.„Zvýšenie DPH z 10 % na plánovaných 23 % nás vráti minimálne o päť rokov naspäť, pritom len toto leto sa postupne zotavujeme a plánovali sme nové technologické opravy a investície,“ uviedol prezident asociácie Gabriel Somogyi Ako dodal, zástupcovia sektora sú zaskočení návrhom, ktorý podľa nich zastaví podporu cestovného ruchu na Slovensku a nebudú mať inú možnosť, ako vo svojich prevádzkach, pri daňovom skoku, zvyšovať ceny vstupného, a to dosť výrazne.„Zmena výšky DPH sa premietne aj do väčšiny vstupných nákladov (bazénová chémia, opravy, služby), pričom sa výrazne zvýšia aj osobné náklady," zdôraznila ďalej asociácia. SAAKP má 29 členov, medzi ktorými sú najväčšie akvaparky, kúpaliská a plavárne na celom Slovensku.Ide o tzv. umelé kúpaliská, ktoré boli kvôli pandémii a hlbokému prepadu počas nej, zvýhodnené sadzbou 10 % DPH. Rovnako ako ubytovanie a preprava lanovkami i vlekmi. Išlo o podporu cestovného ruchu, ktorý bol po covidovom období reálne najviac zasiahnutým odvetvím.Minulý rok počet návštevníkov v akvaparkoch a kúpaliskách i plavárňach konečne prekonal čísla pred pandémiou v roku 2019. Aj keď zvýšenie bolo malé, len o 1,8 %. Táto sezóna sa ukazuje byť ešte lepšia, čo malo znamenať, že sa segment vodného relaxu zotavil.„Podľa našich údajov len za prvých sedem mesiacov 2024 celkový počet návštevníkov v prevádzkach členov asociácie presahuje 4 milióny klientov, kým v 2023 to bolo za celý rok 6,2 milióna,“ priblížil Somogyi.Navýšenie DPH na 23 % z pôvodných 10 % sa pritom výrazne dotkne aj ubytovania v areáloch akvaparkov i kúpalísk. V roku 2023 bolo priamo v ubytovacích zariadeniach členov SAAKP viac ako 700-tisíc klientov, za prvý polrok tohto roka ich už bolo vyše 500-tisíc. Ide o hotely a penzióny, apartmány, či apartmánové domy a kempy v areáli prevádzok.Slováci pritom v počtoch návštevníkov i ubytovaných hostí v našich akvaparkoch, kúpaliskách, či plavárňach dominujú, ide o 40 až 90 % zo všetkých klientov. Zvýšenie cien zásadne zmení aj konkurencieschopnosť slovenských vodných rezortov. Česká klientela je druhou najpočetnejšou skupinou, ktorá pravidelne dovolenkuje na Slovensku.„Pokiaľ však ceny vstupného i ubytovania stúpnu, spôsobí to ďalší odliv zahraničných návštevníkov do susedných krajín, najmä Maďarska a Poľska, kde sú akvaparky, kúpaliská cenovo dostupnejšie. A zhorší sa aj celkový obraz Slovenska ako zaujímavej turistickej destinácie," upozorňuje asociácia.Slovenská asociácia akvaparkov, kúpalísk a plavární (SAAKP) zastupuje záujmy svojich členov, slúži ako odborná platforma a poradný orgán pre štátnu správu. Jej členmi sú napríklad Vodný park Bešeňová Tatralandia , Vadaš Štúrovo, Thermal Corvinus Veľký Meder či Aquacity Poprad