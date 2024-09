Pellegrini ocenil nasadenie olympionikov a paralympionikov v Paríži, odovzdal im ďakovné listy (video+foto)

Skvelý výsledok

Vytváranie podmienok pre športovcov

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

20.9.2024 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini v piatok v Prezidentskom paláci prijal účastníkov Letných olympijských a paralympijských hier Paríž 2024. Poďakoval sa im za vzornú reprezentáciu Slovenskej republiky a odovzdal im ďakovné listy."Slovensko potvrdilo, že jeho silnou stránkou sú vodné športy, ale aj streľba či zápasnícka a džudistická žinenka. Zažiarili aj nové talenty na tenisových kurtoch či na skejtoborde," povedal Pellegrini v príhovore. Ako ďalej dodal, rovnako ho teší výborná bilancia našich paralympionikov - tri zlaté a dve strieborné medaily.Už samotná účasť na olympijských hrách je však podľa prezidentových slov skvelým výsledkom, ku ktorému sa prepracujú len tí najlepší a najvytrvalejší z celého sveta. Pellegrini tiež zdôraznil, že podstatou olympijskej myšlienky je spájať a pestovať priateľstvo medzi ľuďmi a národmi, súťažiť férovo, dodržiavať pravidlá."Hoci úroda športových medailí bola možno skromnejšia, ako sme zvyknutí v iných rokoch, nemalo by nás to vôbec odradiť, práve naopak, malo by nás to motivovať. Všetci, ktorí ste sa usilovali o čo najlepšie výsledky a umiestnenia, ste vynaložili maximum síl, energie aj odhodlania, a to nielen počas najväčšieho športového sviatku v Paríži, ale predovšetkým v priebehu dlhých rokov vašej poctivej a ťažkej prípravy," uviedol.Športová strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková sa za športovcov poďakovala prezidentovi za prijatie. "Pevne verím, že o štyri roky tu budeme stáť na sľube viacerí a aj s medailami tu potom budeme viacerí," uviedla.Predseda Slovenského paralympijského výboru a zároveň zlatý medailista z Paríža Ján Riapoš vyjadril nádej, že novovzniknuté ministerstvo cestovného ruchu a športu pomôže vytvárať podmienky pre všetkých športovcov. Mladú generáciu podľa neho treba viesť k pozitívnemu vzťahu k športu a pohybovým aktivitám.