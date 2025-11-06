|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 6.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Renáta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
06. novembra 2025
Nawrocki zablahoželal Ficovi k vylúčeniu Smeru z PES, premiér označil stretnutie za konštruktívne – FOTO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) konkurencieschopnosť krajiny V4 Minister životného prostredia SR novela Ústavy SR Poľský prezident Premiér Slovenskej republiky
Poľský prezident Karol Nawrocki zablahoželal premiérovi
Zdieľať
6.11.2025 (SITA.sk) - Poľský prezident Karol Nawrocki zablahoželal premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) k vylúčeniu Smeru-SD zo Strany európskych socialistov pre novelu Ústavy SR. Informoval o tom premiér s tým, že mal s poľským prezidentom mimoriadne konštruktívne stretnutie. Premiér podotkol, že novela stanovila, že jeden a jeden sú dva, a teda, že je iba muž a žena a nič iné.
„S poľským prezidentom, hoci pochádza z úplne iného politického tábora, nás spája jednoduché porozumenie. Krajiny sa musia držať svojich hodnôt a tradícií, inak v poblúznenej Európe, kde bradatá Conchita vyhrá spevácku súťaž Eurovízia len preto, lebo je bradatá Conchita, prídu aj o vlastné gate,“ povedal Fico. Stretnutie s poľským prezidentom podľa slov Fica potvrdilo, aj keď neformálne, že formát V4 začína opätovne fungovať.
„V4 mala spoločný postoj a odmietla zbytočne ambiciózne klimatické ciele EÚ. Ďakujem podpredsedovi vlády a ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi (SNS), že na oficiálnych fórach tvrdo presadzuje slovenskú vládnu líniu, ktorá odmieta poškodzovanie hospodárskych záujmov a konkurencieschopnosti EÚ nezmyselnými klimatickými cieľmi,“ doplnil premiér, ktorý súčasne verí, že V4 bude úspešná aj pri odmietnutí nového systému emisných povoleniek.
Predseda vlády súčasne dodal, že v tomto čase mal byť už v Brazílii, potom mal cestovať do Kolumbie a Panamy. Rozhodol sa však napokon zostať na Slovensku. Ako vysvetlil, zajtra ho čaká program v Poprade so študentmi v nemocnici.
„V sobotu sa vám prihovorím z Košíc z relácie Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu, absolvujem celý rad politických stretnutí,“ povedal premiér.
Zdroj: SITA.sk - Nawrocki zablahoželal Ficovi k vylúčeniu Smeru z PES, premiér označil stretnutie za konštruktívne – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
S prezidentom nás spája porozumenie
„S poľským prezidentom, hoci pochádza z úplne iného politického tábora, nás spája jednoduché porozumenie. Krajiny sa musia držať svojich hodnôt a tradícií, inak v poblúznenej Európe, kde bradatá Conchita vyhrá spevácku súťaž Eurovízia len preto, lebo je bradatá Conchita, prídu aj o vlastné gate,“ povedal Fico. Stretnutie s poľským prezidentom podľa slov Fica potvrdilo, aj keď neformálne, že formát V4 začína opätovne fungovať.
„V4 mala spoločný postoj a odmietla zbytočne ambiciózne klimatické ciele EÚ. Ďakujem podpredsedovi vlády a ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi (SNS), že na oficiálnych fórach tvrdo presadzuje slovenskú vládnu líniu, ktorá odmieta poškodzovanie hospodárskych záujmov a konkurencieschopnosti EÚ nezmyselnými klimatickými cieľmi,“ doplnil premiér, ktorý súčasne verí, že V4 bude úspešná aj pri odmietnutí nového systému emisných povoleniek.
Program v Poprade
Predseda vlády súčasne dodal, že v tomto čase mal byť už v Brazílii, potom mal cestovať do Kolumbie a Panamy. Rozhodol sa však napokon zostať na Slovensku. Ako vysvetlil, zajtra ho čaká program v Poprade so študentmi v nemocnici.
„V sobotu sa vám prihovorím z Košíc z relácie Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu, absolvujem celý rad politických stretnutí,“ povedal premiér.
Zdroj: SITA.sk - Nawrocki zablahoželal Ficovi k vylúčeniu Smeru z PES, premiér označil stretnutie za konštruktívne – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) konkurencieschopnosť krajiny V4 Minister životného prostredia SR novela Ústavy SR Poľský prezident Premiér Slovenskej republiky
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Hlasovanie o vetovanom zákone o hazarde nemožno spojiť s hlasovaním o dôvere vláde, hovorí Bujňák
Hlasovanie o vetovanom zákone o hazarde nemožno spojiť s hlasovaním o dôvere vláde, hovorí Bujňák
<< predchádzajúci článok
Ukrajinské drony zasiahli ropnú rafinériu Volgograd
Ukrajinské drony zasiahli ropnú rafinériu Volgograd