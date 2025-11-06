Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

06. novembra 2025

Nawrocki zablahoželal Ficovi k vylúčeniu Smeru z PES, premiér označil stretnutie za konštruktívne – FOTO


Poľský prezident Karol Nawrocki zablahoželal premiérovi



Zdieľať
574346815_122149896002638359_878377328602489458_n 676x450 6.11.2025 (SITA.sk) - Poľský prezident Karol Nawrocki zablahoželal premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) k vylúčeniu Smeru-SD zo Strany európskych socialistov pre novelu Ústavy SR. Informoval o tom premiér s tým, že mal s poľským prezidentom mimoriadne konštruktívne stretnutie. Premiér podotkol, že novela stanovila, že jeden a jeden sú dva, a teda, že je iba muž a žena a nič iné.

S prezidentom nás spája porozumenie


„S poľským prezidentom, hoci pochádza z úplne iného politického tábora, nás spája jednoduché porozumenie. Krajiny sa musia držať svojich hodnôt a tradícií, inak v poblúznenej Európe, kde bradatá Conchita vyhrá spevácku súťaž Eurovízia len preto, lebo je bradatá Conchita, prídu aj o vlastné gate,“ povedal Fico. Stretnutie s poľským prezidentom podľa slov Fica potvrdilo, aj keď neformálne, že formát V4 začína opätovne fungovať.

„V4 mala spoločný postoj a odmietla zbytočne ambiciózne klimatické ciele EÚ. Ďakujem podpredsedovi vlády a ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi (SNS), že na oficiálnych fórach tvrdo presadzuje slovenskú vládnu líniu, ktorá odmieta poškodzovanie hospodárskych záujmov a konkurencieschopnosti EÚ nezmyselnými klimatickými cieľmi,“ doplnil premiér, ktorý súčasne verí, že V4 bude úspešná aj pri odmietnutí nového systému emisných povoleniek.

Program v Poprade


Predseda vlády súčasne dodal, že v tomto čase mal byť už v Brazílii, potom mal cestovať do Kolumbie a Panamy. Rozhodol sa však napokon zostať na Slovensku. Ako vysvetlil, zajtra ho čaká program v Poprade so študentmi v nemocnici.

„V sobotu sa vám prihovorím z Košíc z relácie Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu, absolvujem celý rad politických stretnutí,“ povedal premiér.


Zdroj: SITA.sk - Nawrocki zablahoželal Ficovi k vylúčeniu Smeru z PES, premiér označil stretnutie za konštruktívne – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

