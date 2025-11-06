Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 6.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Renáta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

06. novembra 2025

Hlasovanie o vetovanom zákone o hazarde nemožno spojiť s hlasovaním o dôvere vláde, hovorí Bujňák


Tagy: Hlasovanie Ústavný právnik Zákon o hazardných hrách

Ak by vláda chcela spojiť hlasovanie o vetovanom zákone o hazarde s hlasovaním o dôvere vláde, nemôže tak spraviť. Pre agentúru SITA to uviedol ústavný právnik Vincent ...



Zdieľať
65c4bdf8b267f868321406 676x450 6.11.2025 (SITA.sk) - Ak by vláda chcela spojiť hlasovanie o vetovanom zákone o hazarde s hlasovaním o dôvere vláde, nemôže tak spraviť. Pre agentúru SITA to uviedol ústavný právnik Vincent Bujňák.


Keďže novela bola podaná ako vládny návrh zákona a vládne návrhy tradične cez parlament prechádzajú, môže sa objaviť úvaha, či by bolo prípustné, aby sa vláda za vetovaný zákon postavila prostredníctvom inštitútu spojenia hlasovania. Ako totiž uvádza ústava, vláda môže spojiť hlasovanie o prijatí zákona alebo hlasovanie v inej veci s hlasovaním o dôvere vláde,“ povedal Bujňák.

Na schválenie sa vyžaduje rovnaká väčšina poslancov


Na prvý pohľad sa podľa neho môže javiť, že spojenie je prípustné, lebo v danej veci ide o zákon. Avšak, vláda môže spojiť hlasovanie o vyslovení dôvery len s vecou, na ktorej schválenie sa vyžaduje rovnaká väčšina ako na vyslovenie dôvery vláde.

Na vyslovenie dôvery vláde sa vyžaduje jednoduchá väčšina poslancov Národnej rady, teda nadpolovičná väčšina z uznášaniaschopného parlamentu. Ten je uznášaniaschopný, ak je prítomných aspoň 76 poslancov, jednoduchá väčšina preto môže dosiahnuť aj 39 poslancov. Na prelomenie prezidentského veta sa však vyžaduje absolútna väčšina, čiže minimálne 76 poslancov za každých okolností,“ vysvetlil ústavný právnik.

Ústavnú neprípustnosť spojenia hlasovania o vyslovení dôvery s prelomením prezidentského veta podľa neho vhodne ilustruje príklad, keď by hlasovalo 149 poslancov, pričom 75 by hlasovalo za a zvyšných 74 by tvorili poslanci, ktorí by sa zdržali alebo by hlasovali proti.

Vláda si súvislosti nevšimla


Išlo by síce o relatívnu väčšinu, postačujúcu na vyslovenie dôvery, no zároveň nie o absolútnu väčšinu vyžadovanú na prelomenie prezidentského veta. Spojenie hlasovania je preto ústavne prípustné pri hlasovaní o návrhu zákona alebo o vybraných personálnych nomináciách, lebo na ich schválenie sa vyžaduje rovnaká väčšina, no nie pri prelamovaní prezidentského veta,“ hovorí Bujňák.

Zároveň upozornil na to, že tieto súvislosti si vláda nevšimla v roku 2011, keď spojila hlasovania o dôvere s vyslovením súhlasu s medzinárodnou zmluvou - hlasovanie o tzv. eurovale. Na vyslovenie súhlasu s takouto medzinárodnou zmluvou sa pritom vyžadovala absolútna väčšina, a nie relatívna ako pri vyslovení dôvery vláde.

Prezident Peter Pellegrini 3. novembra nepodpísal novelu zákona o hazarde, ktorá bola schválená na októbrovej schôdzi Národnej rady hlasmi 71 poslancov. Vetovanie zdôvodnil tým, že zákon by umožnil prevádzkovanie kasín aj v obciach, ktoré to na základe všeobecne záväzných nariadení svojich obecných zastupiteľstiev výslovne odmietajú. Návrh na vyslovenie nedôvery vláde predložila opozícia už 22. januára 2025, odvtedy sa presúva a tento bod neprišiel na rad ani na poslednej 40. schôdzi parlamentu, hoci bol zaradený do programu.


Zdroj: SITA.sk - Hlasovanie o vetovanom zákone o hazarde nemožno spojiť s hlasovaním o dôvere vláde, hovorí Bujňák © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hlasovanie Ústavný právnik Zákon o hazardných hrách
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Fiala podal demisiu, vo funkcii zostane zhruba do Vianoc, Babiša brzdí Turek
<< predchádzajúci článok
Nawrocki zablahoželal Ficovi k vylúčeniu Smeru z PES, premiér označil stretnutie za konštruktívne – FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 