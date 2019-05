NAY po šiesty raz víťazom ocenenia Mastercard Obchodník roka s elektronikou

O spoločnosti NAY a. s.

Spoločnosť NAY získala titul Mastercard Obchodník roka po prvý raz už v roku 2013 a odvtedy ho obhájila každý rok. O rok neskôr excelovala aj v kategórii e-shop a aj v kategórii Absolútny víťaz sa pohybovala v prvej trojke. V tomto roku opäť kraľovala nielen svojej kategórii. Umiestnila sa aj v prvej desiatke v kategórii Mastercard Cena verejnosti 2018, kde vyberali zákazníci internetovým hlasovaním."Toto ocenenie si nesmierne vážime a považujeme ho predovšetkým za prejav dôvery a lojality zo strany našich zákazníkov. Výsledky súťaže sú odrazom ich skúsenosti a spokojnosti s kvalitou našich služieb. Práve na ne u nás kladieme najväčší dôraz a ich neustále zlepšovanie a rozširovanie je pre nás prioritou. Služby a starostlivosť o klientov je to, čo nás odlišuje od konkurencie," uviedol na margo ocenenia Emil Huraj, obchodný a marketingový riaditeľ spoločnosti NAY.Víťazi jednotlivých kategórií boli určení na základe výsledkov reprezentatívneho prieskumu GfK Czech na vzorke 1 500 respondentov z celého Slovenska. Parametrami, ktoré hodnotili boli spontánne menovanie predajne, tzv. top of mind, miera lojality zákazníkov a dôvera v maloobchodníka. V kategórií cena verejnosti zákazníci hlasovali na web stránke www.obchodnik-roka.sk počas 3 mesiacov, pričom sa zapojilo vyše 58-tisíc ľudí.Spoločnosť NAY pôsobí na slovenskom trhu už 27 rokov, a to v pozícii najväčšieho maloobchodného predajcu spotrebnej elektroniky, ktorý ponúka rozsiahly sortiment svetových značiek bielej, čiernej a IT techniky a širokým portfóliom súvisiacich služieb. Svoje pôsobenie začala spoločnosť začiatkom 90-tych rokov ako distribútor svetových značiek elektroniky. Od roku 1992 začala spoločnosť budovať vlastnú sieť maloobchodných predajní. V roku 1998 vytvorila koncept veľkoplošných predajní pod registrovanou značkou NAY Elektrodom, ktorý postupne rozšírila po celom Slovensku. V roku 2014 odkúpila sieť predajní Electro World na Slovensku a v Českej republike. V súčasnosti prevádzkuje 36 predajní NAY na Slovensku a 18 predajní Electro World v Českej republike. Jej vernostný klub NAY Extra klub má viac ako milión členov. S podielom na trhu viac ako 25 % je NAY lídrom na slovenskom maloobchodnom trhu s elektronikou. Viac informácií nájdete na www.nay.sk