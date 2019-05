Projekt To dáš! pomáha znevýhodneným mladým uplatniť sa na trhu práce

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Bratislava 16. mája (TASR) - Projekt "To dáš!", ktorý pomáha znevýhodneným mladým ľuďom uplatniť sa na trhu práce, predstavili vo štvrtok v Bratislave. Zameriava sa najmä na deti z centier pre deti a rodiny (bývalé detské domovy), tiež na osamelých rodičov žijúcich s deťmi v krízových centrách a domovoch na polceste. Za projekt o tom informovala Lenka Iľanovská.Prostredníctvom vzdelávacích aktivít, interaktívnych tréningov a motivačných workshopov sa tento projekt snaží uľahčiť štart mladých ľudí do samostatného života.uviedla sociologička a riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny Silvia Porubänová. Podľa jej vyjadrenia prvým a zásadným krokom preto musí byť pomoc a podpora pri uplatnení sa na trhu práce.Prax ukazuje, že po rokoch strávených v ústavnej starostlivosti je, paradoxne, najväčším problémom týchto ľudí nepripravenosť na samostatný život. Radoslav Dráb z Úsmevu ako dar pre východné Slovensko a Zakarpatskú Ukrajinu uviedol, že práve táto kategória ľudí sa stáva ľahkou obeťou úžerníkov alebo sprostredkovateľov pochybnej a otrockej práce v zahraničí. Podľa zdrojov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny vyrastá v súčasnosti mimo vlastnej rodiny viac ako 14.000 detí. Viac ako 40 percent z nich je umiestnených v centrách pre deti a rodiny, domovoch sociálnych služieb, reedukačných zariadeniach a v krízových strediskách.Program To dáš! na Slovensku odštartoval na jeseň minulého roka a doteraz ho absolvovalo viac ako 400 mladých ľudí.