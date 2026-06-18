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18. júna 2026
NAŽIVO – Mimoriadna schôdza: Parlament rokuje o vyslovení dôvery vláde, koalícia skrátila rozpravu a v pléne sa ozývalo „hanba“ – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Mimoriadna schôdza NR SR Premiér Slovenskej republiky Rokovanie NR SR
Koalícia skrátila rozpravu na maximálne 12 aj pol hodiny. V parlamente vo štvrtok prebieha mimoriadna schôdza o vyslovené ...
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18.6.2026 (SITA.sk) - Koalícia skrátila rozpravu na maximálne 12 aj pol hodiny.
V parlamente vo štvrtok prebieha mimoriadna schôdza o vyslovené dôvery vláde. V jej úvode bol koalíciou schválený procedurálny návrh troch poslaneckých klubov Smer-SD, Hlas-SD a SNS, aby bola rozprava skrátená na maximálne 12 aj pol hodiny, čo si vyslúžilo nesúhlasné prejavy opozície a v pléne sa ozývalo "hanba".
Ako prvý sa k rečníckemu pultu postavil premiér Robert Fico (Smer-SD) a rokuje sa bez prestávky až do prerokovania tohto bodu "Žiadosť vlády o vyslovenie dôvery vláde Slovenskej republiky" a bude sa následne aj hlasovať. K rečníckemu pultu sa v úvode mimoriadnej schôdze postavil aj minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD), na ktorého vystúpenie bolo až 25 faktických poznámok.
Na začiatku štvrtkového rokovania sa prezentovalo 139 poslancov, za program mimoriadnej schôdze ich hlasovalo 78, proti bolo 15 a zdržalo sa 46.
Vláda požiadala parlament o vyslovenie dôvery na základe rozhodnutia Ústavného súdu SR, ktorý v stredu vyložil ustanovenia ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti v rámci neverejného zasadnutia pléna. Podľa súdu je vláda povinná požiadať Národnú radu SR o vyslovenie dôvery bez zbytočného odkladu po tom, ako zistí prekročenie hranice zadlženosti stanovenej týmto zákonom. O výklad požiadala skupina 32 opozičných poslancov.
Podľa opozície vláda porušila princípy parlamentnej demokracie, politickej zodpovednosti výkonnej moci a právneho štátu tým, že počas schôdze parlamentu v období od 25. novembra do 12. decembra 2025 nepožiadala poslancov o vyslovenie dôvery napriek tomu, že verejný dlh prekročil zákonom stanovenú hranicu. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti pritom stanovuje, že ak dlh dosiahne najmenej 51 percent hrubého domáceho produktu, vláda musí požiadať parlament o potvrdenie dôvery. Ústavný súd vo svojom rozhodnutí uviedol, že pod pojmom „bez zbytočného odkladu“ treba rozumieť okamžité aktívne konanie vlády smerujúce k podaniu žiadosti o vyslovenie dôvery pri rešpektovaní všetkých potrebných procedúr, „a to bez prvkov neodôvodnenej nečinnosti“.
V predkladacej správe vláda zdôraznila, že rešpektuje výklad Ústavného súdu SR a vychádza aj z údajov Eurostatu z 21. októbra 2025, podľa ktorých verejný dlh Slovenskej republiky dosiahol 59,7 percenta hrubého domáceho produktu. Na základe toho kabinet požiadal Národnú radu SR o vyslovenie dôvery v súlade s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti.
Zdroj: SITA.sk - NAŽIVO – Mimoriadna schôdza: Parlament rokuje o vyslovení dôvery vláde, koalícia skrátila rozpravu a v pléne sa ozývalo „hanba“ – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
V parlamente vo štvrtok prebieha mimoriadna schôdza o vyslovené dôvery vláde. V jej úvode bol koalíciou schválený procedurálny návrh troch poslaneckých klubov Smer-SD, Hlas-SD a SNS, aby bola rozprava skrátená na maximálne 12 aj pol hodiny, čo si vyslúžilo nesúhlasné prejavy opozície a v pléne sa ozývalo "hanba".
Ako prvý sa k rečníckemu pultu postavil premiér Robert Fico (Smer-SD) a rokuje sa bez prestávky až do prerokovania tohto bodu "Žiadosť vlády o vyslovenie dôvery vláde Slovenskej republiky" a bude sa následne aj hlasovať. K rečníckemu pultu sa v úvode mimoriadnej schôdze postavil aj minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD), na ktorého vystúpenie bolo až 25 faktických poznámok.
Na začiatku štvrtkového rokovania sa prezentovalo 139 poslancov, za program mimoriadnej schôdze ich hlasovalo 78, proti bolo 15 a zdržalo sa 46.
Naživo: Mimoriadna schôdza parlamentu
Vláda požiadala parlament o vyslovenie dôvery na základe rozhodnutia Ústavného súdu SR, ktorý v stredu vyložil ustanovenia ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti v rámci neverejného zasadnutia pléna. Podľa súdu je vláda povinná požiadať Národnú radu SR o vyslovenie dôvery bez zbytočného odkladu po tom, ako zistí prekročenie hranice zadlženosti stanovenej týmto zákonom. O výklad požiadala skupina 32 opozičných poslancov.
Podľa opozície vláda porušila princípy parlamentnej demokracie, politickej zodpovednosti výkonnej moci a právneho štátu tým, že počas schôdze parlamentu v období od 25. novembra do 12. decembra 2025 nepožiadala poslancov o vyslovenie dôvery napriek tomu, že verejný dlh prekročil zákonom stanovenú hranicu. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti pritom stanovuje, že ak dlh dosiahne najmenej 51 percent hrubého domáceho produktu, vláda musí požiadať parlament o potvrdenie dôvery. Ústavný súd vo svojom rozhodnutí uviedol, že pod pojmom „bez zbytočného odkladu“ treba rozumieť okamžité aktívne konanie vlády smerujúce k podaniu žiadosti o vyslovenie dôvery pri rešpektovaní všetkých potrebných procedúr, „a to bez prvkov neodôvodnenej nečinnosti“.
V predkladacej správe vláda zdôraznila, že rešpektuje výklad Ústavného súdu SR a vychádza aj z údajov Eurostatu z 21. októbra 2025, podľa ktorých verejný dlh Slovenskej republiky dosiahol 59,7 percenta hrubého domáceho produktu. Na základe toho kabinet požiadal Národnú radu SR o vyslovenie dôvery v súlade s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti.
Zdroj: SITA.sk - NAŽIVO – Mimoriadna schôdza: Parlament rokuje o vyslovení dôvery vláde, koalícia skrátila rozpravu a v pléne sa ozývalo „hanba“ – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Mimoriadna schôdza NR SR Premiér Slovenskej republiky Rokovanie NR SR
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