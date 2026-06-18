Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 18.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vratislav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

18. júna 2026

Brhela navrhli obžalovať v kauze dorovnávania Imreczeho platu, vo veci bol stíhaný aj minister Kaliňák


Tagy: bývalý šéf finančnej správy Dorovnanie platov Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister obrany SR Obžaloba Paragraf 363 Trestného poriadku

Úplatky pre bývalého prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho podľa orgánov činných v trestnom konaní presiahli milión eur.



Zdieľať
frantisek imrecze 676x487 18.6.2026 (SITA.sk) - Úplatky pre bývalého prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho podľa orgánov činných v trestnom konaní presiahli milión eur.


Polícia nedávno uzavrela vyšetrovanie v prípade známom ako „dorovnávanie platu“ bývalého šéfa finančnej správy Františka Imreczeho návrhom na podanie obžaloby na podnikateľa Jozefa Brhela. Informoval o tom spravodajský portál Aktuality.sk.

Návrh na podanie obžaloby


Ten pripomenul, že vo veci bol pôvodne stíhaný aj súčasný minister obrany Robert Kaliňák. V jeho prípade však ešte pred parlamentnými voľbami v roku 2023 zrušila obvinenie na základe paragrafu 363 generálna prokuratúra ako nezákonné.

„V uvedenej trestnej veci obv. Ing. J. B. prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove v súčasnosti rozhoduje o návrhu na podanie obžaloby,“ uviedla pre Aktuality.sk Stanislava Sinčáková z prešovskej krajskej prokuratúry. Prokurátor teraz môže rozhodnúť, či podá obžalobu na súd, alebo vec vráti vyšetrovateľovi.

Výpoveď priameho svedka


Úplatky pre bývalého prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho podľa orgánov činných v trestnom konaní presiahli milión eur. Podľa Brhelovho advokáta Michala Mandzáka je však trestné konanie založené výlučne na výpovedi jediného priameho svedka, a to samotného Imreczeho.

„Ide o osobu, ktorá po získaní procesných výhod prestala s orgánmi činnými v trestnom konaní ďalej spolupracovať a odmieta vo veci vypovedať. Už len táto okolnosť vypovedá o miere 'dôveryhodnosti' jeho tvrdení,“ citovali Aktuality Mandzáka.


Zdroj: SITA.sk - Brhela navrhli obžalovať v kauze dorovnávania Imreczeho platu, vo veci bol stíhaný aj minister Kaliňák © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bývalý šéf finančnej správy Dorovnanie platov Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister obrany SR Obžaloba Paragraf 363 Trestného poriadku
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
NAŽIVO – Mimoriadna schôdza: Parlament rokuje o vyslovení dôvery vláde, koalícia skrátila rozpravu a v pléne sa ozývalo „hanba“ – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Tibor Gašpar je presvedčený, že sa v kauze Očistec obháji. S obhajcom Parom majú pripravených množstvo argumentov – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 