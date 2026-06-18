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18. júna 2026
Brhela navrhli obžalovať v kauze dorovnávania Imreczeho platu, vo veci bol stíhaný aj minister Kaliňák
Tagy: bývalý šéf finančnej správy Dorovnanie platov Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister obrany SR Obžaloba Paragraf 363 Trestného poriadku
Úplatky pre bývalého prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho podľa orgánov činných v trestnom konaní presiahli milión eur.
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18.6.2026 (SITA.sk) - Úplatky pre bývalého prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho podľa orgánov činných v trestnom konaní presiahli milión eur.
Polícia nedávno uzavrela vyšetrovanie v prípade známom ako „dorovnávanie platu“ bývalého šéfa finančnej správy Františka Imreczeho návrhom na podanie obžaloby na podnikateľa Jozefa Brhela. Informoval o tom spravodajský portál Aktuality.sk.
Ten pripomenul, že vo veci bol pôvodne stíhaný aj súčasný minister obrany Robert Kaliňák. V jeho prípade však ešte pred parlamentnými voľbami v roku 2023 zrušila obvinenie na základe paragrafu 363 generálna prokuratúra ako nezákonné.
„V uvedenej trestnej veci obv. Ing. J. B. prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove v súčasnosti rozhoduje o návrhu na podanie obžaloby,“ uviedla pre Aktuality.sk Stanislava Sinčáková z prešovskej krajskej prokuratúry. Prokurátor teraz môže rozhodnúť, či podá obžalobu na súd, alebo vec vráti vyšetrovateľovi.
Úplatky pre bývalého prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho podľa orgánov činných v trestnom konaní presiahli milión eur. Podľa Brhelovho advokáta Michala Mandzáka je však trestné konanie založené výlučne na výpovedi jediného priameho svedka, a to samotného Imreczeho.
„Ide o osobu, ktorá po získaní procesných výhod prestala s orgánmi činnými v trestnom konaní ďalej spolupracovať a odmieta vo veci vypovedať. Už len táto okolnosť vypovedá o miere 'dôveryhodnosti' jeho tvrdení,“ citovali Aktuality Mandzáka.
Zdroj: SITA.sk - Brhela navrhli obžalovať v kauze dorovnávania Imreczeho platu, vo veci bol stíhaný aj minister Kaliňák © SITA Všetky práva vyhradené.
Polícia nedávno uzavrela vyšetrovanie v prípade známom ako „dorovnávanie platu“ bývalého šéfa finančnej správy Františka Imreczeho návrhom na podanie obžaloby na podnikateľa Jozefa Brhela. Informoval o tom spravodajský portál Aktuality.sk.
Návrh na podanie obžaloby
Ten pripomenul, že vo veci bol pôvodne stíhaný aj súčasný minister obrany Robert Kaliňák. V jeho prípade však ešte pred parlamentnými voľbami v roku 2023 zrušila obvinenie na základe paragrafu 363 generálna prokuratúra ako nezákonné.
„V uvedenej trestnej veci obv. Ing. J. B. prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove v súčasnosti rozhoduje o návrhu na podanie obžaloby,“ uviedla pre Aktuality.sk Stanislava Sinčáková z prešovskej krajskej prokuratúry. Prokurátor teraz môže rozhodnúť, či podá obžalobu na súd, alebo vec vráti vyšetrovateľovi.
Výpoveď priameho svedka
Úplatky pre bývalého prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho podľa orgánov činných v trestnom konaní presiahli milión eur. Podľa Brhelovho advokáta Michala Mandzáka je však trestné konanie založené výlučne na výpovedi jediného priameho svedka, a to samotného Imreczeho.
„Ide o osobu, ktorá po získaní procesných výhod prestala s orgánmi činnými v trestnom konaní ďalej spolupracovať a odmieta vo veci vypovedať. Už len táto okolnosť vypovedá o miere 'dôveryhodnosti' jeho tvrdení,“ citovali Aktuality Mandzáka.
Zdroj: SITA.sk - Brhela navrhli obžalovať v kauze dorovnávania Imreczeho platu, vo veci bol stíhaný aj minister Kaliňák © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: bývalý šéf finančnej správy Dorovnanie platov Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister obrany SR Obžaloba Paragraf 363 Trestného poriadku
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