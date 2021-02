Naživo: Rover Perseverance sa pokúsi pristáť na Marse, bude hľadať dôkazy o živote

Pokúsi sa vytvoriť kyslík

Má 23 kamier

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.2.2021 (Webnoviny.sk) - Rover Perseverance amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) sa vo štvrtok pokúsi pristáť na Marse. Po sedemmesačnej, 470 miliónov kilometrov dlhej ceste by mal stroj prejsť atmosférou planéty a pristáť pred 22:00. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Rover prejde atmosférou v rýchlosti viac ako 20-tisíc kilometrov za hodinu a kým dosiahne povrch, bude musieť spomaliť až na takmer tempo chôdze. O väčšinu toho sa postará ochranná kapsula rovera, počas posledných troch minút pristávania sa aktivuje aj supersonický padák a jetpack. Signál potvrdzujúci pristátie Perseverance by mal doraziť na Zem o 21:55, ak sa pošťastí, o pár minút neskôr by mali nasledovať aj prvé fotografie z Červenej planéty.Perseverance sa pokúsi pristáť vo viac ako 40 kilometrov širokom kráteri Jezero, ktorý bol podľa satelitných záberov pred miliardami rokov jazerom. Rover by mal na Marse hľadať dôkazy o predchádzajúcom mikrobiálnom živote a tiež zbierať vzorky hornín, ktoré sa na Zem v priebehu nasledujúceho desaťročia pokúsia dostať iné misie.Perseverance tiež poslúži výskumníkom pri príprave budúceho plánovaného vyslania ľudí na Mars - jeden z jeho inštrumentov sa pokúsi z tamojšej atmosféry, ktorej dominuje oxid uhličitý, vytvoriť kyslík a na palube stroja sú tiež materiály na skafandre určené na test odolnosti.Šesťkolesový rover, ktorý váži takmer tonu, má na sebe sedem nástrojov, 23 kamier, dva mikrofóny a vrták. Tiež nesie 1,8-kilogramovú helikoptéru Ingenuity, ktorú po nájdení vhodného terénu vypustia na testovací let. Ten má dokázať, že letecké stroje dokážu fungovať aj v riedkom marťanskom vzduchu.Na Marse sa dosiaľ pokúsilo pristáť 14 misií, z toho osem bolo úspešných. Všetky úspešné misie boli americké.Vlani odštartovali k Marsu tri misie zo Zeme, okrem NASA vyslali svoje sondy aj Čína a Spojené arabské emiráty. Tie už v súčasnosti krúžia okolo planéty.Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.