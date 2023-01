Názorová blízkosť s Českom v zásadných otázkach je pre nás strategicky dôležitá, povedal Káčer

Identické postoje v zásadných otázkach

Ďalší rozvoj regionálnej spolupráce

Výnimočné slovensko-české vzťahy

31.1.2023 (Webnoviny.sk) - Spoľahlivosť a názorová blízkosť v zásadných témach je pre Slovensko aj Česko strategicky dôležitá. Uviedol to slovenský poverený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer po rokovaní so svojím českým rezortným kolegom Janom Lipavským na Zámku Šimák v Pezinku.Partneri podľa tlačovej správy rezortu diplomacie diskutovali o rozvoji bilaterálnej a regionálnej spolupráce, ako aj o medzinárodnej bezpečnostnej situácii v súvislosti s ruskou agresiou na Ukrajine.„Česká republika zostáva naším najbližším susedom, prirodzeným partnerom a najväčším spojencom v širokom spektre tém. Stretnutie potvrdilo blízkosť nášho pohľadu na svet, ako aj skutočnosť, že zdieľame takmer identické postoje v zásadných zahraničnopolitických otázkach. Takáto názorová blízkosť je pre obe naše krajiny zásadná, o to viac v zložitom období, v ktorom sa dnes Európa nachádza,“ vyhlásil minister Káčer, ktorý zároveň opätovne vyzdvihol výsledky dosiahnuté počas nedávneho českého predsedníctva Rady Európskej únie.Ministri sa zhodli tiež na potrebe zotrvania v maximálnej podpore Ukrajiny. Ocenili aj vzájomnú spoluprácu v oblasti obrany a bezpečnosti, ako i posilňovanie vzťahov a zdieľanie skúseností v oblasti strategickej komunikácie, boja proti hybridným hrozbám a dezinformáciám. Šéfovia oboch diplomacií diskutovali aj o možnostiach ďalšieho rozvoja regionálnej spolupráce.„Vyšehradská spolupráca na rôznych spoločných projektoch pokračuje a teší nás aj dynamika Slavkovského formátu, ktorý chceme využívať na konzultácie s najbližšími európskymi spojencami, ako aj na zdieľanie dôležitých posolstiev s partnermi mimo EÚ,“ dodal šéf slovenskej diplomacie, ktorý v reakcii na výsledky prezidentských volieb v Česku vyjadril presvedčenie, že zvolenie Petra Pavla , ktorý vníma jedinečnosť slovensko-českých vzťahov aj význam nášho spojenectva, napomôže k prehĺbeniu spolupráce medzi oboma krajinami a prispeje k posilneniu vzájomného partnerstva.Obaja ministri po spoločnom rokovaní otvorili XII. ročník slovensko-českého diskusného fóra za účasti predstaviteľov vládnej a mimovládnej sféry z oboch krajín. Spomedzi podujatí tohto typu má toto fórum najdlhšiu históriu, čo je ďalším dôkazom výnimočných slovensko-českých vzťahov.