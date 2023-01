Fico povedal, ako bude hlasovať Smer-SD o termíne predčasných volieb. Jeden nemá šancu

Vláda by od pádu fungovala rok

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Kriminalizácia opozície

31.1.2023 (Webnoviny.sk) - Poslanci strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) budúv parlament hlasovať za májový a júnový termín predčasných parlamentných volieb, september však nepodporia. Povedal to na tlačovej konferencii predseda strany Robert Fico Smer-SD navrhuje termína bývalé vládne strany chcú„Teraz si všetci myslia, že keďže Smer-SD je zástancom predčasných parlamentných volieb, zahlasujeme za 30. september. Ani jeden náš poslanec za to nezahlasuje,“ vyhlásil Fico. Ako dodal, ich povinnosťou je vytvárať všemožný politický tlak na „normálny termín predčasných volieb,“ a za taký pokladajú máj alebo jún.Termín 30. september podľa Fica totiž znamená, že rozpadnutá vláda tu bude až do 31. októbra, čiže bude fungovať ešte takmer rok od svojho pádu. Už teraz sa podľa neho poslanci bývalej koalície snažia predkladať v parlamente návrhy zákonov, na ktoré vláda v demisii nemá oprávnenie.„Predsa nie je možné rokovať o nejakých prevodoch podielov Východoslovenskej energetiky, pretože to je v príkrom rozpore s Ústavou SR a na toto vláda nemá žiadne poverenie,“ skonštatoval Fico.Ako dodal, keďže vládna koalícia sa rozhodla neprijímať ústavné zákony o skrátení volebného obdobia, ale ísť formou uznesenia, tak tieto uznesenia sa môžu prijímať kedykoľvek a nie najskôr za šesť mesiacov. Ak preto v utorok neprejde žiadny z navrhnutých termínov predčasných volieb, podľa Fica „môžeme o tom rokovať zajtra, pozajtra, nič sa nedeje“.Hlavným dôvodom septembrového termínu volieb je podľa lídra Smeru-SD kriminalizovať opozíciu. „Máme presné informácie, ktorí vyšetrovatelia a čo robia, ako tlačia zase kajúcnikov, aby si vymýšľali,“ povedal Fico.Cieľ je podľa jeho slov jasný – urobiť všetko pre to, aby dostali lídrov opozície pod tlak trestného práva v podobe obvinení, žalôb alebo návrhov na vzatie do väzby. Dodal, že ku kriminalizácii opozície prispieva aj prezidentka Zuzana Čaputová tým, že atakuje paragraf 363 na Ústavnom súde SR.