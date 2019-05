Názory na EÚ ešte nikdy neboli také rozdielne, ukázal prieskum

Oľga Gyarfášová. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 7. mája (TASR) - Názory na Európsku úniu (EÚ) sa podľa sociologičky Oľgy Gyárfášovej ešte nikdy nelíšili tak ako v súčasnosti. Skonštatovala to na tlačovej konferencii k výsledkom reprezentatívneho prieskumu Inštitútu pre verejné otázky. Kým celkovo považuje EÚ za dobrú vec 54 percent respondentov, u voličov ĽSNS je to 20 percent a u voličov koalície PS/Spolu 86 percent.zhodnotila sociologička. Pripomenula výsledky prieskumu z februára 2016. Členstvo v EÚ podľa neho vnímali pozitívne dve tretiny voličov najproeurópskejšej strany (vtedy Sieť) a tretina voličov ĽSNS.Práve voliči, ktorí majú jasne negatívny alebo pozitívny postoj, sú tiež podľa prieskumu najviac pripravení voliť. Celkovo je rozhodnutých zúčastniť sa na voľbách 21 percent respondentov, približne rovnaký počet určite voliť nepôjde. Veľmi pravdepodobne sa na voľbách zúčastní ďalších 20 percent respondentov. Voliť plánujú ísť skôr vysokoškolsky vzdelaní ľudia (60 percent určite alebo veľmi pravdepodobne), mladšia a staršia stredná generácia.Respondentov, ktorí nie sú rozhodnutí alebo voliť neplánujú, by podľa prieskumu mohli mobilizovať vhodní kandidáti.priblížila Gyárfášová. Odhaduje, že účasť bude nakoniec vyššia, ako ukazuje prieskum.Respondenti v prieskume vyjadrovali svoj názor aj na členstvo v ďalších medzinárodných zoskupeniach - EÚ, NATO, OSN a V4. Najväčšiu podporu získalo členstvo vo V4 (63 percent uviedlo, že ide o dobrú vec, tri percentá, že zlú). "Asi aj pre to, že je to zoskupenie, ktoré od nás nič nevyžaduje," zhodnotila Gyárfášová. Členstvo v NATO považuje za dobrú vec 36 percent respondentov, členstvo v OSN hodnotí pozitívne 43 percent.Dáta zbierala agentúra Focus v dňoch 8. až 14. apríla na reprezentatívnej vzorke 1026 respondentov starších ako 18 rokov, výskum podporila Nadácia Hannsa Seidela.