Pellegrini a Kalavská sa stretnú s riaditeľmi pre zlý stav nemocníc

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 7. mája (TASR) – Nemôžeme viac tolerovať to, aby v niektorých nemocničných izbách na Slovensku boli plesne. V utorok to po stretnutí so zástupcami Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) uviedol predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) po tom, čo mu priniesli Knihu plesní, ktorá poukazuje na zlý stav nemocničných zariadení v celej krajine. Premiér zároveň avizoval, že v krátkom období sa spolu s ministerkou zdravotníctva Andreou Kalavskou (nominantka Smeru-SD) stretne s riaditeľmi nemocníc a v prípade, že tento stav nebude odstránený, vyvodí aj personálne opatrenia.Podľa Pellegriniho niektoré fotografie pôsobia hrozivo. "" poznamenal premiér. Potvrdil, že spolu s Kalavskou budú rokovať s vedením nemocníc, aby ich informovali, či tento stav v nemocniciach odstránili.povedal premiér. Zároveň si myslí, že touto aktivitou spôsobili, že sa mnohí riaditelia zľakli a začali situáciu riešiť. Potvrdil, že má informácie o tom, že v niektorých nemocniciach sa už začali drobné stavebné práce.povedal s tým, že už v priebehu budúceho týždňa počas výjazdových rokovaní vlády pôjde s ministerkou Kalavskou do nemocníc.Premiér potvrdil, že keď videl fotografie, ktoré od študentov dostal, zostal zhrozený. Potvrdil, že kniha u neho vyvolala zároveň aj hnev. Podľa neho práve v tomto prípade nejde o veľké investície, ktoré si vyžadujú desiatky miliónov eur.Študenti vyzbierali okolo 200 fotografií z celého Slovenska. V knihe, ktorú vytvorili, je ich zhruba polovica, najviac je ich z nemocníc v hlavnom meste. Nájdu sa tam však aj fotografie z nemocničných zariadení v Žiline, Snine či Košiciach. Predseda ŠRVŠ Bálint Lovász potvrdil, že študenti medicíny vedia o problémoch v nemocniciach, vedia pomenovať aj to, prečo odchádzajú za prácou do zahraničia, ale nikto ich nepočúva.poznamenala študentka medicíny Silvia Slopovská.Študenti medicíny a zástupcovia ŠRVŠ po stretnutí s premiérom navštívia v utorok popoludní aj Ministerstvo zdravotníctva SR, kde sa stretnú s ministerkou.