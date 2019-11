NBA: Anthony sa pokúsi o návrat do profiligy v drese Portlandu

Basketbalista Carmelo Anthony. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 15. novembra (TASR) - Americký basketbalista Carmelo Anthony sa pokúsi o návrat do NBA v drese Portlandu. Trojnásobný olympijský šampión sa podľa agentúry AP dohodol s Trail Blazers na kontrakte a k mužstvu sa pripojí počas víkendového tripu.Tridsaťpäťročný krídelník sa naposledy predstavil v zámorskej súťaži vlani v novembri, keď po 10-tich zápasoch ukončil svoje pôsobenie v Houstone. Rockets ho v januári vymenili do Chicaga, zo ktoré ale nenastúpil a Bulls ho následne vo februári prepustili. Deväťnásobný účastník Zápasov hviezd žiaril najmä v sezóne 2012/2013, keď sa stal v drese New Yorku Knicks s priemerom 28,7 bodu na zápas najlepším strelcom profiligy. Hral aj za Denver a Oklahomu.