Tréner Feneš: Osemnástka patrí do elitnej kategórie MS

Ivan Feneš, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany 15. novembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov sa v príprave na vrchol sezóny vezie na víťaznej vlne. Po augustovom úspechu 7:5 nad Švajčiarmi v záverečnom zápase Hlinka Gretzky Cupu vyhrala Turnaj olympijských nádejí v Budapešti i nedávny Turnaj štyroch krajín v Kodani. Z triumfu sa tešila v siedmich medzištátnych zápasoch za sebou.Tréner SR "18" Ivan Feneš po previerke na Jutskom polostrove, kde jeho zverenci zdolali Dánsko 6:1, Bielorusko 2:1 a Nemecko 4:2, pre web SZĽH konštatoval: "Slovenskí reprezentanti zabojujú o návrat do elitnej kategórie od 13. do 19. apríla 2020 na turnaji A-skupiny I. divízie MS doma v Spišskej Novej Vsi. Po dvojročnej prestávke sa opäť pripravujú centralizovane v Piešťanoch. "," uviedol pre hockeyslovakia.sk tréner Feneš. S výberom ešte pred turnajom v Kodani ukončil pôsobenie "osemnástky" v juniorskej lige. V 20 dueloch základnej časti dosiahol sedem víťazstiev a v jedenásťčlennej tabuľke obsadil ôsmu pozíciu. V SHL zatiaľ mladíci absolvovali päť vložených stretnutí, v každom ťahali za kratší koniec povrazu.Centralizovaný projekt reprezentačnej osemnástky nie je zameraný len na jej návrat do elitnej spoločnosti v rámci svetových šampionátov. Hráčov na prahu dospelosti má vzdelávať a vychovávať aj ľudsky. Ivan Feneš si dennodenný kontakt s hráčmi pochvaľuje: "Hokejistov do 18 rokov nepripravuje len piešťanský projekt. Úlohu vo výchovnom procese hrajú aj extraligové kluby, ktoré od začiatku sezóny dávajú priestor v mužskom hokeji siedmim mladíkom. Zvolen Oliverovi Fatulovi s Jakubom Koleničom, Trenčín Markovi Stachovi so Samuelom Krajčom, Nitra Šimonovi Nemcovi, Liptovský Mikuláš Markusovi Michalíkovi a Banská Bystrica Adriánovi Zubákovi. "," dodal Feneš pre web SZĽH.