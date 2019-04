NBA: Detroit skompletizoval zoznam účastníkov play off

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

NBA - výsledky:



Atlanta - Indiana 134:135, Brooklyn - Miami 113:94, Charlotte - Orlando 114:122, Memphis - Golden State 132:117, Milwaukee - Oklahoma City 116:127, New York - Detroit 89:115, Philadelphia - Chicago 125:109, San Antonio - Dallas 105:94, Denver - Minnesota 99:95, Portland - Sacramento 136:131, Los Angeles Clippers - Utah 126:126 - predlžuje sa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 11. apríla (TASR) - Basketbalisti Detroitu Pistons skompletizovali zoznam účastníkov play off zámorskej NBA. O tom, že obsadia 8. miesto v tabuľke Východnej konferencie, rozhodli v noci na štvrtok triumfom 115:89 na palubovke najslabšieho tímu súťaže New Yorku Knicks.Súperom Pistons v 1. kole vyraďovacej fázy, ktorá sa začne v noci na nedeľu, bude víťaz základnej časti Milwaukee Bucks.