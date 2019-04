NHL: Tampa Bay odštartovala play off prehrou s Columbusom

Na archívnej snímke brankár Tampa Bay Andrei Vasilevskiy. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

NHL - 1. kolo play off:

štvrťfinále Východnej konferencie - 1. zápasy:



Tampa Bay - Columbus 3:4 (za domácich Černák 0+1)

/stav série 0:1/



New York Islanders - Pittsburgh 4:3 pp

/stav série 1:0/



štvrťfinále Západnej konferencie - 1. zápasy:



b>Winnipeg - St. Louis 1:2

/stav série 0:1/



Nashville - Dallas 2:3

/stav série 0:1/



San Jose - Vegas 5:2

/stav série 1:0/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 11. apríla (TASR) - Hokejisti Tampy Bay Lightning vstúpili do štvrťfinálovej série play off Východnej konferencie zámorskej NHL domácou prehrou 3:4 s Columbusom Blue Jackets. V drese víťaza základnej časti profiligy si bod za asistenciu pripísal slovenský obranca Erik Černák. Jeho tím stratil trojgólový náskok, ktorý si vybudoval v prvej tretine.