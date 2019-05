NBA: Durant nestihne prvý zápas finále play off

Na archívnej snímke hráč Warriors Kevin Durant. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Oakland 24. mája (TASR) - Kevin Durant z Golden State Warriors nestihne úvodné stretnutie finále play off basketbalovej NBA, ktoré je na programe 30. mája. Šampióni štyroch z predchádzajúcich piatich ročníkov čakajú na svojho súpera, vo Východnej konferencii vedie Toronto nad Milwaukee 3:2 na zápasy.Durant je úradujúci dvojnásobný držiteľ ocenenia pre najužitočnejšieho hráča finálovej série. V tohtosezónnej vyraďovacej časti ho však trápia problémy s pravým lýtkom a ešte sa nevrátil do tréningu na palubovke. Tréner Steve Kerr zatiaľ nevie, či môže rátať s DeMarcusom Cousinsom, ktorý sa zotavuje zo zranenia kvadricepsu. Andre Iguodala nehral v záverečnom zápase finále Západnej konferencie a vynechal aj štvrtkový tréning, ale na najbližšie vystúpenie by mal byť nachystaný.Warriors si po vyradení Portlandu dopriali dva dni voľna, oddychovať budú aj v nedeľu a s detailnou zápasovou prípravou začnú, až keď sa dozvedia meno súpera. Informovala o tom agentúra AP.