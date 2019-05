NHL: Marchand si na tréningu narazil ruku, stihne však finálovú sériu

Brad Marchand, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Boston 24. mája (TASR) - Hokejisti Bostonu Bruins si pred finále play off zámorskej NHL proti St. Louis Blues dávajú poriadne do tela a nacvičujú aj osobné súboje či potýčky. Najproduktívnejší hráč "medveďov" Brad Marchand na tréningu pred bránkou tvrdo narazil do Connora Cliftona a trielil na striedačku s boľavou rukou, o pár minút však opäť vykorčuľoval na ľad.ubezpečil tréner Bruce Cassidy fanúšikov, ktorým sa za hojnú účasť dostali slová vďaky od slovenského obrancu a kapitána tímu Zdena Cháru i od Patricea Bergerona.Boston vo finále Východnej konferencie zmietol Carolinu 4:0 na zápasy a na úvodný duel o Stanleyho pohár musí čakať desať dní.citovala agentúra AP českého útočníka Davida Pastrňáka.