Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 19.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Kristián
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

19. októbra 2025

NBA: Durant prekonal rekord v zárobkoch, v Houstone podpísal dva roky


Tagy: Kevin Durant

V tejto štatistike prekonal LeBrona Jamesa s 583,9 miliónmi amerických dolárov.



Zdieľať
NBA: Durant prekonal rekord v zárobkoch, v Houstone podpísal dva roky

Americký basketbalista Kevin Durant zostane minimálne do konca sezóny 2026/2027 hráčom Houstonu Rockets. Tridsaťsedemročný krídelník podpísal s účastníkom zámorskej NBA dvojročnú zmluvu v hodnote 90 miliónov amerických dolárov, s hráčskou opciou na sezónu 2027/2028.


Durant nevyužil možnosť podpisu maximálneho dvojročného kontraktu vo výške 120 miliónov amerických dolárov, Houstonu dal podľa ESPN najavo záujem o dlhodobé zotrvanie v tíme a finančnú flexibilitu pri skladaní družstva. Aktuálny kontrakt mal platnosť do konca sezóny 2025/2026.

Reprezentant USA sa vďaka tomuto kontraktu stáva rekordérom v NBA v zárobkoch na základe aktuálneho a budúceho platu, celkovo by si mal vo svojej kariére zarobiť 598,2 milióna amerických dolárov. V tejto štatistike prekonal LeBrona Jamesa s 583,9 miliónmi amerických dolárov.

Durant prišiel do Houstonu v júli v rámci historicky najväčšej výmeny v NBA, celkovo sa do nej zapojilo až sedem tímov. V predchádzajúcom ročníku mal ešte ako hráč Phoenixu priemer 26,6 bodu, 6 doskokov a 4,2 asistencie na zápas. V súčasnosti je na ôsmom mieste v historickej tabuľke strelcov.


Tagy: Kevin Durant
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
NBA: Slafkovský skóroval proti Rangers, Černák asistoval v Columbuse
<< predchádzajúci článok
F1: Verstappen zvíťazil v šprinte pred Veľkou cenou USA, Piastri a Norris nedokončili

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 