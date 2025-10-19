|
Nedeľa 19.10.2025
Denník - Správy
19. októbra 2025
NBA: Durant prekonal rekord v zárobkoch, v Houstone podpísal dva roky
V tejto štatistike prekonal LeBrona Jamesa s 583,9 miliónmi amerických dolárov.
Americký basketbalista Kevin Durant zostane minimálne do konca sezóny 2026/2027 hráčom Houstonu Rockets. Tridsaťsedemročný krídelník podpísal s účastníkom zámorskej NBA dvojročnú zmluvu v hodnote 90 miliónov amerických dolárov, s hráčskou opciou na sezónu 2027/2028.
Durant nevyužil možnosť podpisu maximálneho dvojročného kontraktu vo výške 120 miliónov amerických dolárov, Houstonu dal podľa ESPN najavo záujem o dlhodobé zotrvanie v tíme a finančnú flexibilitu pri skladaní družstva. Aktuálny kontrakt mal platnosť do konca sezóny 2025/2026.
Reprezentant USA sa vďaka tomuto kontraktu stáva rekordérom v NBA v zárobkoch na základe aktuálneho a budúceho platu, celkovo by si mal vo svojej kariére zarobiť 598,2 milióna amerických dolárov. V tejto štatistike prekonal LeBrona Jamesa s 583,9 miliónmi amerických dolárov.
Durant prišiel do Houstonu v júli v rámci historicky najväčšej výmeny v NBA, celkovo sa do nej zapojilo až sedem tímov. V predchádzajúcom ročníku mal ešte ako hráč Phoenixu priemer 26,6 bodu, 6 doskokov a 4,2 asistencie na zápas. V súčasnosti je na ôsmom mieste v historickej tabuľke strelcov.
