 24hod.sk    Šport

19. októbra 2025

NBA: Slafkovský skóroval proti Rangers, Černák asistoval v Columbuse


Tagy: Juraj Slafkovský

Slafkovský otvoril skóre už v druhej minúte zápasu s asistenciou Colea Caufielda.



Zdieľať
Slovenský hokejista Juraj Slafkovský skóroval v noci na nedeľu v zámorskej NHL proti New Yorku Rangers, no jeho Montreal prehral duel v pomere 3:4. Do kanadského bodovania sa zapísal asistenciou aj Erik Černák, jeho Tampa Bay však ťahala taktiež za kratší koniec, keďže prehrala 2:3 na ľade Columbusu.

Slafkovský otvoril skóre už v druhej minúte zápasu, keď po prihrávke Colea Caufielda bez prípravy prekonal Jonathana Quicka a zakončil úspešne rýchly brejk dvoch proti jednému. V šiestom stretnutí sezóny strávil slovenský útočník na ľade 18:13 minúty, pripísal si druhý presný zásah a zároveň druhý kanadský bod. Canadiens viedli vo štvrtej minúte už 2:0, keď sa v presilovke presadil Nick Suzuki, ale hostia potom strelili štyri góly za sebou a v závere už len skorigoval stav Noah Dobson. Pri všetkých góloch Rangers bol útočník Artemij Panarin, ktorý raz skóroval a pridal tri asistencie. „Hrali sme odvážne a nezľakli sme sa, keď sme prehrávali hneď v úvode. Nemali sme ľahké obdobie, o to viac si víťazstvo ceníme," povedal pre nhl.com tréner „jazdcov" Mike Sullivan. Montreal ťahal pred týmto duelom sériu štyroch víťazstiev.

Premiérový bod v sezóne zaznamenal Černák, keď bol pri góle svojho obranného partnera Ryana McDonagha, ktorý vyrovnal na priebežných 1:1. Okrem asistencie mal však slovenský obranca aj dva mínusové body, keďže bol na ľade počas všetkých presných zásahov domácich. Na ľade strávil 16:58 minúty. Černák sa musel červenať najmä pri prvom góle Blue Jackets, keď neupratal skackajúci puk spred bránky, zobral mu ho Kent Johnson a prvým gólom v sezóne otvoril skóre duelu. Tampe Bay v druhom zápase za sebou chýbal pre chorobu útočník Nikita Kučerov.

Zo Slovákov bol v akcii aj Šimon Nemec, ktorého New Jersey zvíťazilo nad Edmontonom 5:3. Slovenský obranca nebodoval, na ľade bol necelých 17 minút a zaznamenal dve mínusky. Dva góly a asistenciu za Devils zaznamenal Jack Hughes. „Diabli" vyhrali štvrtý zápas za sebou, čo je najdlhšia séria od januára 2023, keď uspeli v piatich zápasoch v rade. Kapitán Edmontonu Connor McDavid zaznamenal dve asistencie a bodoval tak vo všetkých sedemnástich zápasoch proti Devils v kariére. Na svoj prvý gól v sezóne ale McDavid stále čaká, na konte má sedem asistencií.

Calgary Flames so Samuelom Honzekom prehralo na ľade Vegas 1:6. Prvé dva góly v drese Golden Knights strelil bývalý hráč Toronta Mitch Marner, po štyri body nazbieral Mark Stone (2+2) a Jack Eichel (0+4). Stone však duel nedohral pre nešpecifikované zranenie, ktoré utrpel v tretej tretine. Honzek odohral 12 minút a 51 sekúnd, mal tri strelecké pokusy a jednu mínusku. Na svoj prvý bod v NHL dvadsaťročný útočník stále čaká.

NHL - sumáre:

Buffalo Sabres - Florida Panthers 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Góly: 8. Doan (Thompson, Dahlin), 32. Doan (Zucker, Benson), 35. Power (Tuch, Krebs). Brankári: Lyon - Bobrovskij, strely na bránku: 31:32.

Ottawa Senators - New York Islanders 4:5 (1:0, 3:3, 0:2)
Góly: 18. Perron (Chabot, Kaliyev), 26. Pinto (Batherson, Chabot), 37. Stützle (Jensen, Batherson), 39. Cozens (Stützle) - 27. Heineman (Drouin, Mayfield), 30. Horvat (Pulock, Lee), 38. Šabanov (Schaefer, Lee), 46. Palmieri (Barzal, Pelech), 59. Lee (Pageau). Brankári: Ullmark - Sorokin, strely na bránku: 33:23.

New Jersey Devils - Edmonton Oilers 5:3 (0:0, 2:1, 3:2)
Góly: 29. J. Hughes (Pesce), 37. Bratt (J. Hughes, Hischier), 51. Brown (Glendening), 53. J. Hughes (Bratt), 59. Mercer (Hischier) - 39. Nugent-Hopkins (McDavid, Roslovic), 57. Nugent-Hopkins (McDavid, Nurse), 60. Lazar (Henrique, Emberson). Brankári: Allen - Pickard, strely na bránku: 23:30.

Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)
Góly: 5. Johnson (Jenner, Fantilli), 34. Severson (Olivier, Coyle), 42. Marčenko (Voronkov, Werenski) - 13. McDonagh (Holmberg, ČERNÁK), 17. Cirelli (Guentzel, Hedman). Brankári: Greaves - Johansson, strely na bránku: 31:24.

Montreal Canadiens - New York Rangers 3:4 (2:1, 0:0, 1:3)
Góly: 2. SLAFKOVSKÝ (Caufield), 4. Suzuki (Demidov, Gallagher), 49. Dobson (Struble, Anderson) - 12. Zibanejad (Fox, Panarin), 41. Miller (Fox, Panarin), 45. Robertson (Panarin, Sheary), 46. Panarin (Zibanejad, Gavrikov). Brankári: Montembeault - Quick, strely na bránku: 24:22.

Philadelphia Flyers - Minnesota Wild 2:1 pp (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)
Góly: 48. Tippett (Zegras, Dvorak), 63. Cates (Foerster, Drysdale) - 22. Tarasenko (Rossi, Brodin). Brankári: Vladař - Wallstedt, strely na bránku: 21:16.

St. Louis Blues - Dallas Stars 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Góly: 23. Kyrou (Schenn), 34. Snuggerud (Bučnevič, Tucker), 59. Suter - 58. Rantanen (Johnston, Bichsel). Brankári: Binnington - Oettinger, strely na bránku: 22:19.

Toronto Maple Leafs - Seattle Kraken 3:4 pp (1:1, 1:2, 1:0 - 0:1)
Góly: 15. Rielly (Matthews, Knies), 37. Tavares (Nylander), 42. Tavares (Nylander) - 8. Wright (Schwartz, Marchment), 35. Nyman (Marchment, Wright), 38. Dunn (Tolvanen, Stephenson), 64. Mahura (Eberle, Stephenson). Brankári: Stolarz - Daccord, strely na bránku: 29:28.

Winnipeg Jets - Nashville Predators 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Góly: 3. Scheifele (Connor, Iafallo), 11. Niederreiter (Namestnikov, DeMelo), 46. Stanley (Nyquist, Toews), 57. Namestnikov (Toews, Niederreiter) – 59. Bunting (O'Reilly, Skjei). Brankári: Hellebuyck - Saros, strely na bránku: 24:31.

Colorado Avalanche - Boston Bruins 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
Góly: 8. MacKinnon (Lehkonen), 11. Manson (Burns, Landeskog), 45. MacKinnon (Lehkonen), 58. Nečas – 4. Beecher (McAvoy, Lohrei). Brankári: Wedgewood - Swayman, strely na bránku: 38:14.

Los Angeles Kings - Carolina Hurricanes 3:4 pp (0:2, 2:1, 1:0 - 0:1)
Góly: 25. Moore (Danault, Edmundson), 37. Kuzmenko (Byfield, Kempe), 52. Fiala (Kempe) - 1. Staal (Carrier, Martinook), 4. Staal (Reilly, Chatfield), 24. Kotkaniemi (Miller), 62. Jarvis (Aho, Miller). Brankári: Forsberg - Bussi, strely na bránku: 28:40.

San Jose Sharks - Pittsburgh Penguins 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Góly: 28. Crosby (Letang, Rakell), 48. Mantha (Brazeau, Malkin), 60. Malkin (Crosby, Karlsson). Brankári: Nedeljkovic - Jarry, strely na bránku: 31:27.

Vegas Golden Knights - Calgary Flames 6:1 (3:1, 2:0, 1:0)
Góly: 1. Marner (Barbašev), 6. Hertl (Stone, Eichel), 16. Stone (Eichel), 24. Barbašev (Korczak, Lauzon), 40. Marner (Stone, Eichel), 43. Stone (Hertl, Eichel) - 4. Huberdeau (Kadri, Weegar). Brankári: Hill - Wolf (41. Cooley), strely na bránku: 28:27.

Slováci v akcii:

Juraj Slafkovský (Montreal) 18:13 1 0 1 0 1 0
Erik Černák (Tampa Bay) 16:58 0 1 1 -2 1 0
Šimon Nemec (New Jersey) 16:51 0 0 0 -2 0 0
Samuel Honzek (Calgary) 12:51 0 0 0 -1 3 0

/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/


