NBA: Golden State vyhrali na palubovke NY Knicks, Durant dal 41 bodov

Na snímke hráč Golden State Warriors' Kevin Durant. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 27. októbra (TASR) - Basketbalisti Golden State Warriors zvíťazili v noci na sobotu v zámorskej NBA na palubovke New York Knicks 128:100. O triumf sa najväčšou mierou pričinil Kevin Durant, ktorý zaznamenal 41 bodov, z toho až 25 v poslednej štvrtine.Warriors pred poslednou časťou prehrávali o tri body, no v nej dokázali domácich prevalcovať 47:16. Stephen Curry pridal za hostí 29 bodov, pričom zaznamenal šesť trojok. To znamená, že v každom z doterajších šiestich duelov prebiehajúcej sezóny ich premenil aspoň päť. Durant pridal aj deväť doskokov. V drese Knicks sa najviac darilo Timovi Hardawayovi jr., ktorý nazbieral 24 bodov.Montrezl Harrell nastúpil z lavičky a zaznamenal kariérne maximum 30 bodov a jeho Los Angeles Clippers vyhrali v Houstone 133:113. Rockets stále nemôžu počítať s hviezdnym Jamesom Hardenom, ktorý má problémy so zadným stehenným valom.New York -100:128,- Dallas 116:107,- Washington 116:112, Houston -113:133, Minnesota -95:125,- Brooklyn 117:115,,- Chicago 135:106