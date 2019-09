NBA: Irving opäť utrpel zlomeninu v tvárovej oblasti

Kyrie Irving, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 26. septembra (TASR) - Americký basketbalista Kyrie Irving utrpel zlomeninu v ľavej časti tváre a musel z tréningu zamieriť do nemocnice. Správu zverejnil v stredu tím NBA Brooklyn Nets, do ktorého šesťnásobný účastník Zápasu hviezd prestúpil v lete z Bostonu. Irving dostal do tváre lakťom od spoluhráča.Generálny manažér tímu Sean Marks odmietol situáciu dramatizovať.vyhlásil.Stredný rozohrávač Ihring vybojoval po boku LeBrona Jamesa titul šampióna NBA v roku 2016. V lete podpísal zmluvu s Bostonom na štyri roky za 141 miliónov dolárov. Počas pôsobenia v Bostone utrpel tiež zlomeninu v tvárovej oblasti a nosil plastovú masku. Správu priniesla agentúra AFP.