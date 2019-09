NHL: NY Rangers zredukovali káder, Húsku poslali na farmu do Hartfordu

Slovenský brankár Adam Húska. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 26. septembra (TASR) - Slovenský hokejový brankár Adam Húska sa po redukcii kádra v prípravnom kempe klubu NHL New York Rangers presunul na farmu do Hartfordu Wolf Pack (AHL). Spolu s ním prvý tím opustilo trio Phillip Di Giuseppe, Tarmo Reunanen a Matthew Robertson.Rangers o tom informovali na oficiálnom webe. Di Giuseppe a Reunanen tiež išli na farmu do AHL, Robertson sa vrátil do juniorky Edmonton Oil Kings, ktorá pôsobí vo WHL. "Jazdci" tak majú v tréningovom kempe aktuálne k dispozícii ešte 32 hráčov.