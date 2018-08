NBA: LeBron James nastúpi v drese Lakers proti Clevelandu 21. novembra

Na archívnej snímke LeBron James. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 11. augusta (TASR) - Americký basketbalista LeBron James nastúpi v drese Los Angeles Lakers proti svojmu bývalému klubu Clevelandu Cavaliers 21. novembra. Bude to jediný duel oboch tímov v základnej časti zámorskej NBA v sezóne 2018/2019.Nový ročník sa začne 16. októbra zápasmi Boston Celtics - Philadelphia 76ers a Golden State Warriors - Oklahoma City Thunder. Základná časť vyvrcholí 10. apríla budúceho roka. Informovala o tom agentúra AP.Najprestížnejšia basketbalová súťaž na svete zavíta aj mimo Spojených štátov. V Mexiku proti sebe nastúpia 15. decembra Utah Jazz a Orlando Magic, v Londýne sa 17. januára 2019 predstavia New York Knicks a Washington Wizards.