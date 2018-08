Úradník obsadil v Berlíne v chôdzi 22. miesto: Pre mňa veľká skúsenosť

Miroslav Úradník skončil vo svojej premiére na európskom kontinentálnom šampionáte v chôdzi na 20 km na 22. priečke. V Berlíne, 11. augusta 2018. Foto: Pavol Uhrin Foto: Pavol Uhrin

Výsledky



20 km chôdza:



muži: 1. Alvaro Martin 1:20:42, 2. Diego García Carrera (obaja Špan.) 1:20:48, 3. Vasilij Mizinov (ANA) 1:20:50, 4. Massimo Stano (Tal.) 1:20:51, 5. Nils Brembach (Nem.) 1:21:25, 6. Miguel Ángel López (Špan.) 1:21:27, ...22. Miroslav ÚRADNÍK (SR) 1:25:44



ženy: 1. Mária Pérezová (Špan.) 1:26:36, 2. Anežka Drahotová (ČR) 1:27:03, 3. Antonella Palmisanová (Tal.) 1:27:30, 4. Brigita Virbalyte-Dimšieneová 1:27:59, 5. Živile Vaiciukeviciuteová (obe Lit.) 1:29:07, 6. Laura García-Carová (Špan.) 1:28:15

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 11. augusta (TASR) - V chôdzi na 20 km sa na ME atlétov v Berlíne radoval zo zlata Španiel Alvaro Martin. O svojom titule rozhodol trhákom po 18. km časom 1:20:42 h, druhý skončil jeho krajan Diego García Carrera 1:20:48 a tretí neutrálny atlét z Ruska Vasilij Mizinov 1:20:50. Slovenský chodec Miroslav Úradník sa časom 1:25:44 zaradil na 22. miesto.Medzi chodkyňami sa na rovnakej 20 km trati presadilo opäť Španielsko zásluhou Márie Pérezovej v rekorde šampionátu 1:26:36 pred Češkou Anežkou Drahotovou 1:27:03 a Taliankou Antonellou Palmisanovou 1:27:30, obe v sezónnych maximách.Pôvodne mali chodci štartovať bez žien samostatne, no únik plynu spôsobil, že sa spojili a na trať vyrazili spolu. Medzi dovedna 28 mužmi sezónnym výkonom vyčnievali so záštitou neutrálneho atléta Mizinov, Španiel García-Carrera, obhajca titulu jeho krajan Španiel Ángel López a Brit Bosworth. Slovenská výprava sa spoliehala na mladého Miroslava Úradníka, ktorý na ME prežíval premiéru a zvolil si primeraný spôsob, na 10. km s medzičasom 42:26, pochodujúc na takmer úplnom konci.Miroslav Úradník vydal zo seba to, čo mal natrénovanéPočasie bolo tentoraz mimoriadne priaznivé, horúčavy ustúpili, bolo pod mrakom, ku koncu aj s dažďom a dalo sa ísť aj v rýchlom tempe. Pred 10. km (medzičas 41:08) zrýchlil Talian Rubino, no naplno natiahli krok najlepší až po 15. km so šesticou na čele, potom s trojicou, Mizinovom a Španielmi Martinom a Garcíom Carrerom. Po 18. km pridal Martin a pozíciu lídra už neopustil. Pre 24-ročného Španiela je to najväčší úspech v kariére.V cieli klasifikovali 23 mužov, piatich diskvalifikovali.V kategórii žien štartovalo 30 chodkýň, pôvodne o 9.05, no výstrel padol až 10.55 a pretekárky sa museli rozcvičovať na dvakrát. Bezpečnosť bola na prvom mieste, príčina zápachu unikajúceho plynu sa musela odstrániť a tak sa spojili s mužmi.Na kilometrovom okruhu v centre s dominantou tak ako na päťdesiatke námestia Breitscheidplatz sa pokúšalo naplno vyniknúť viacero favoritiek. Medzi najväčšie patrili Talianky Giorgiová, Palmisanová, Španielky Pérezová i García-Carová, Ukrajinka Kašynová i výškou vyčnievajúca Češka Drahotová, ktorá sa vrátila na chodeckú scénu po tom, čo ju dlho trápili zranenia. Pôvodne bola prihlásená aj slovenská zástupkyňa Mária Katerinka Czaková, no po vyčerpávajúcej päťdesiatke od tohto zámeru upustila.Najviac odvahy udávať tempo na čele mala Drahotová, na 5. km už s chvíľkovým trhákom, o ktorý sa neskôr s dlhším trvaním pokúšala aj Litovka Vaiciukeviciuteová (10. km 43:59). Opäť to však bola Drahotová, ktorá stratu zlikvidovala a pole súperiek natiahla. Zareagovali na ňu len dve, Palmisanová a Pérezová, od 12. km už v trojici a dôležitom trháku. Drahotová na 14. km opäť pridala, striasla sa aj Talianky a Španielky, no Pérezová sa na ňu dotiahla a dopochodovala sólovo zlatá. Spokojná so striebrom bola aj Drahotová i bronzová Palmisanová. Len 22-ročná Pérezová získala prvú seniorskú medailu, navyše v zlatom lesku.V cieli klasifikovali 26 žien, jedna sa vzdala, tri diskvalifikovali.