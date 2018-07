NBA: Martin Rančík sa stal súčasťou trénerského štábu Chicaga Bulls

Na archívnej snímke Martin Rančík (vľavo). Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Chicago 26. júla (TASR) - Bývalý slovenský basketbalový reprezentant Martin Rančík sa stal súčasťou trénerského štábu v klube zámorskej NBA Chicago Bulls. Šesťnásobný profiligový šampión si ho vybral na jeden z asistentských postov, oficiálne nazvaný basketball operations assistant. Informoval o tom denník Šport vo svojom štvrtkovom vydaní.uviedol pre Šport Martin Rančík. Hlavný tréner "býkov" Fred Hoiberg ho chce využiť aj ako takzvaného sparing partnera pre niektorých zverencov.dodal.Štyridsaťročný Rančík sa na trénerskú dráhu pritom vydal iba nedávno, po skončení ročníka 2016, ktorý niekdajší vynikajúci pivot či krídelník absolvoval ešte ako hráč Interu Bratislava po boku brata Radoslava. Odvtedy si naplno zvyšoval trénerskú kvalifikáciu, zúčastňoval sa na medzinárodných seminároch a viedol mládežníkov Interu do 13 rokov. Do Chicaga by mal odletieť hneď po vydaní víz.