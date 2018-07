Tite zostáva na lavičke Brazílie, predĺžil zmluvu až do MS 2022

Brazílsky tréner Tite (vpravo) dáva hráčom pokyny v zápase štvrťfinále MS 2018 Brazília - Belgicko v ruskej Kazani 6. júla 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sao Paulo 26. júla (TASR) - Tréner Tite bude aj po MS v Rusku pokračovať na lavičke brazílskej futbalovej reprezentácie. Brazílska futbalová konfederácia (CBF) s ním v stredu predĺžila zmluvu až do konca svetového šampionátu 2022 v Katare.CBF sa hneď po vyradení "kanárikov" vo štvrťfinále MS 2018 postavila za 57-ročného kouča a vyjadrila mu podporu. Tite vedie národný tím od augusta 2016.Päťnásobní majstrí sveta vypadli na MS vo štvrťfinále, v ktorom prehrali v Kazani s Belgičanmi 1:2. Bola to iba druhá Titeho prehra počas jeho pôsobenia na brazílskej lavičke. Sám Tite krátko po zápase pred médiami odmietol rozprávať o jeho budúcnosti pri národnom tíme. Jeho pôvodná zmluva platila do konca júla tohto roka, pripomenula agentúra AP.Tite sa stal od roku 1978 prvým trénerom Brazílie, ktorý predĺžil zmluvu po svetovom šampionáte.