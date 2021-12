NBA: Memphis zdolal Oklahomu najvyšším rozdielom v histórii profiligy

Basketbalisti Memphisu Grizzlies zaznamenali najvyššie víťazstvo v histórii zámorskej NBA. V noci na piatok vyhrali doma nad Oklahomou City 152:79 a ako prvý tím v profilige zdolali súpera o viac ako 70 bodov. Rozdiel 73 bodov je o päť bodov vyšší ako doterajšie maximum pri triumfe Clevelandu nad Miami 148:80 v decembri 1991.





NBA - sumáre:

"Človeče, toto je neskutočný pocit. Je skvelé zapísať sa do historických tabuliek a to ešte pred domácim publikom. Každý jeden hráč k tomu prispel, od prvého po posledného," tešil sa De'Anthony Melton, autor 19 bodov. Najlepší strelec Memphisu bol Jaren Jackson s 27 bodmi, Španiel Santi Aldama sa prezentoval 18 bodmi a 10 doskokmi. Až deväť hráčov Memphisu malo na konte dvojciferný počet bodov. Domácim pritom ešte chýbal ich najlepší hráč Ja Morant.Oklahoma drží zároveň aj negatívny rekord s najvyššou prehrou na domácej palubovke, keď v máji tohto roka podľahla doma Indiane o 57 bodov, duel sa vtedy skončil výsledkom 95:152. "Nemyslím si, že toto skóre vystihuje to, akým tímom naozaj sme," skonštatoval po rekordnej prehre v hale Memphisu kouč Oklahomy Mark Daigneault. Jeho tím prehral ôsmy duel v sérii.Phoenix si pripísal už 18. víťazstvo za sebou a prekonal tak klubový rekord. Suns zdolali doma Detroit 114:103 a sú priebežne na čele ligy. Cam Johnson a Cameron Payne k tomu prispeli 19 bodmi. Domácim prvýkrát v sezóne chýbal najlepší strelec Devin Booker pre zranenie zadného stehenného svalu.Fred VanVleet sa 29 bodmi podieľal na triumfe Toronta nad Milwaukee 97:93. Hosťujúci Bucks sa museli zaobísť bez hviezdneho Jannisa Antetokounmpa, ktorého trápia problémy s lýtkom. Milwaukee ukončilo šnúru ôsmich víťazstiev.





New York Knicks - Chicago Bulls 115:119 (19:37, 32:32, 32:20, 32:30)

Najviac bodov: Randle 30 bodov (12 doskokov), Burks, Fournier a Rose po 16 - DeRozan 34, LaVine a Vučević po 27, 19.812 divákov



Toronto Raptors - Milwaukee Bucks 97:93 (26:23, 22:17, 25:28, 24:25)

Najviac bodov: VanVleet 29, Siakam 20, Barnes 13 - Holiday 26, Middleton 22, Portis 15 (11 doskokov), 19.800 divákov



Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder 152:79 (31:16, 41:20, 41:26, 39:17)

Najviac bodov: Jackson 27, Melton 19, Aldama 18 (10 doskokov) - Dort 15, Jerome, Mann a Muscala po 12, 13.103 divákov



Phoenix Suns - Detroit Pistons 114:103 (30:18, 39:33, 18:30, 27:22)

Najviac bodov: Johnson a Payne po 19, Bridges 18 - Grant 34, Cunningham 19, Stewart 12 (14 doskokov), 16.081 divákov



Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs 83:114 (22:32, 25:36, 18:16, 18:30)

Najviac bodov: McCollum a Powell po 16, McLemore 11 - Forbes 18. McDermott 16, Murray 15 (13 asistencií), 16.143 divákov