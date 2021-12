Slovenské hádzanárky držali krok na MS v prvom polčase s Maďarkami, na výhru to však nedotiahli

Najprijateľnejší rozdiel v skóre

3.12.2021 (Webnoviny.sk) - Skvelý prvý polčas, sympatický výkon, ale napokon očakávaná prehra. Slovenské hádzanárky vo svojom úvodnom vystúpení na majstrovstvách sveta v Španielsku prehrali s favorizovanými Maďarkami 29:35.V druhom zápase v E-skupine v Llirii si Nemky poradili s Češkami 31:21 (17:10). Slovenské družstvo čaká po piatkovom dni voľna v sobotu 4. decembra od 18.00 h. práve duel s Nemeckom.Slovenky držali krok so štvrťfinalistkami olympijských hier v Tokiu celý prvý polčas, ktorý sa skončil 16:16. Ešte krátko po prestávke zverenky trénera Pavla Streichera viedli 17:16 aj 18:17, ale potom prišla šesťgólová šnúra maďarského družstva. Slovenky ešte znížili na 20:23 a neskôr na 23:26. To bol najprijateľnejší rozdiel v skóre od polovice druhého polčasu, potom už len narastal náskok Maďariek.Slovenským hráčkam najmä v prvom polčase vychádzala hra na pivotku Nikoletu Trúnkovú, autorku siedmich gólov. Ešte o gól viac dosiahla krídelníčka Réka Bíziková, ktorá bola aj štyrikrát úspešná pri trestných hodoch. Pravá spojka Barbora Lancz pridala šesť gólov."Odohrali sme veľmi dobrý prvý polčas, ale nezachytili sme nástup do druhého. Znovu sa ukázalo, že sme zatiaľ tímom, ktorý je schopný v priebehu niekoľkých minút umožniť súperovi, aby sa odpútal. Potom je to už proti hráčkam kvalít, ako majú Maďarky, ťažké. Je tam ešte stále niečo, čo nám chýba, aby sme takýchto súperov, zdolali," zhodnotil slovenský tréner Pavol Streicher na oficiálnom webe Slovenského zväzu hádzanej."Prvý polčas sme odohrali výborne. V našej hre boli aj chyby, ale tie robili aj súperky. Žiaľ, nevyšiel nám začiatok druhého polčasu, keď sme dostali dosť gólov z trhákov a Maďarky si potom už udržiavali náskok, ktorý sme už nedokázali zmazať," skonštatovala Réka Bíziková. "Bojovali sme, ale myslím si, že príčinou našej prehry bol začiatok druhého dejstva," doplnila Barbora Lancz.Slovenské hádzanárky hrajú na majstrovstvách sveta len druhýkrát v histórii samostatnosti a po 26 rokoch.Na MS sa neprebojovali z kvalifikácie, ale zásluhou pridelenia voľnej karty. Tesne pred štartom šampionátu odohrali turnaj pri Madride, na ktorom podľahli domácim Španielkam (15:35), Nemkám (25:32) aj Poľkám (24:35).