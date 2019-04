NBA: Milwaukee, Boston a Houston vedú v 1. kole play off 2:0 na zápasy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

1. kolo play off NBA

štvrťfinále Východnej konferencie - 2. zápasy:



Boston - Indiana 99:91

/stav série: 2:0/



Milwaukee - Detroit 120:99

/stav série: 2:0/



štvrťfinále Západnej konferencie - 2. zápas:



Houston - Utah 118:98

/stav série: 2:0/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 18. apríla (TASR) - Basketbalisti Milwaukee Bucks zdolali v noci na štvrtok v druhom súboji štvrťfinále play off Východnej konferencie NBA Detroit 120:99 a v sérii vedú už 2:0 na zápasy.Rovnaký je stav aj v sérii 1. kola play off medzi Bostonom a Indianou, v druhom stretnutí Celtics zvíťazili doma 99:91. Vo štvrťfinále Západnej konferencie vedie Houston nad Utahom takisto 2:0 na zápasy, Rockets vyhrali v noci 118:98.