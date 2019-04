VIDEO: NHL: Boston vyrovnal sériu s Torontom, víťazný gól dal Chára

Zdeno Chára, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

1. kolo play off NHL

štvrťfinále Východnej konferencie - 4. zápas



Toronto - Boston 4:6 /za hostí CHÁRA 1+0/

/stav série: 2:2/



štvrťfinále Západnej konferencie - 4. zápasy



Dallas - Nashville 5:1

/stav série: 2:2/



Colorado - Calgary 2:2 po 3. tretine

/stav série: 2:1/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 18. apríla (TASR) - Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára pomohol jedným gólom k výhre Bostonu 6:4 na ľade Toronta vo štvrtom zápase série 1. kola play off NHL.Presný zásah kapitána Bruins zo 46. minúty, ktorým zvýšil vedenie hostí na 5:2, sa napokon ukázal byť víťazný. Boston tak vyrovnal stav štvrťfinálovej série Východnej konferencie na 2:2. Piaty zápas je na programe v noci na sobotu o 1.00 SELČ na ľade "medveďov".Pre Cháru to bol prvý bod v tohtoročných vyraďovacích bojoch a celkovo 17. gól v kariére v play off. V stretnutí odohral 24:12 min., jeho jediná strela bola gólová, nazbieral aj tri plusové body, zblokoval štyri strely a rozdal päť "hitov".Rovnaký je stav aj vo štvrťfinálovej sérii Západnej konferencie medzi Dallasom a Nashvillom. Stars v noci na štvrtok v štvrtom súboji zdolali doma súpera hladko 5:1.