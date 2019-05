NBA: Obhajca opäť zdolal Houston, Curry a Harden dohrali so zraneniami

Háč Golden State Warriors Stephen Curry. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

2. kolo play off NBA



2. zápas semifinále Východnej konferencie:



MILWAUKEE BUCKS - BOSTON CELTICS 123:102 (25:30, 34:25, 39:18, 25:29)



Najviac bodov: Antetokounmpo 29 (10 doskokov), Middleton 28, Bledsoe 21 - Marc. Morris 17, J. Brown 16, Horford 15, 17.536 divákov.



/stav série: 1:1/



2. zápas semifinále Západnej konferencie:



GOLDEN STATE WARRIORS - HOUSTON ROCKETS 115:109 (29:20, 29:29, 24:26, 33:34)



Najviac bodov: Durant 29, Thompson 21, Curry 20 - Harden 29, Paul 18, E. Gordon 15, 19.596 divákov



/stav série: 2:0/

New York 1. mája (TASR) - Basketbalisti Milwaukee Bucks vrátili Bostonu prehru z prvého zápasu a zvíťazili v noci na stredu v druhom súboji semifinále Východnej konferencie play off NBA nad Celtics 123:102. Vyrovnali tak stav série hranej na štyri víťazné stretnutia na 1:1.Domáci tím sa mohol oprieť o výkon tradičného lídra Giannisa Antetokounmpa, ktorý zaznamenal 29 bodov a 10 doskokov. Bucks utvorili klubový rekord v play off s 20 trojkami, z nich sedem dosiahol Khris Middleton, ktorý si v zápase pripísal 28 bodov. V prvej štvrtine ešte mali navrch hostia, ale potom si Bucks tímovým výkonom vypracovali až 31-bodový náskok. Definitívne zlomili odpor súpera vydarenou pasážou v tretej štvrtine, ktorú vyhrali 24:2. "povedal pre zámorské médiá trenér Milwaukee Mike Budenholzer.Obhajca titulu Golden State Warriors zdolal Houston Rockets aj v druhom domácom súboji, tentoraz 115:109. V sérii tak vedie 2:0 na zápasy. Warriors ani raz neprehrávali, no museli o víťazstvo tvrdo bojovať až do konca. V ich drese zaznamenal Kevin Durant 29 bodov, k triumfu výrazne prispeli aj Klay Thompson s 21 bodmi a Stephen Curry s 20 bodmi. Tomu museli v prvej časti ošetriť vykĺbený prst na ľavej ruke, do hry sa však vrátil ešte pred koncom štvrtiny. V nej sa zranil aj ťahúň Houstonu James Harden. Najužitočnejšieho hráča minulej sezóny v súboji o loptu nešťastne udrel do oka Draymond Green a hoci sa po ošetrení do zápasu vrátil, zranenie ho viditeľne limitovalo. "uviedol na adresu Hardena tréner Rockets Mike D'Antoni a k priebehu zápasu dodal: