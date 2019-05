Slovensko bude na MS zrejme s rovnakými brankármi ako v Dánsku

Na archívnej snímke brankár Slovenska Marek Čiliak. Foto: FOTO TASR - Henrich Mišovič Foto: FOTO TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 1. mája (TASR) - Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay bude mať na majstrovstvách sveta (10.-26. mája) k dispozícii s najväčšou pravdepodobnosťou rovnakú brankársku trojicu ako na MS 2018 v Dánsku. K Marekovi Čiliakovi a Denisovi Godlovi by sa mal v závere týždňa pridať Patrik Rybár, ktorému uvoľnil miesto Július Hudáček.uviedol tréner brankárov Ján Lašák.Do situácie v slovenskom bránkovisku ešte môže prehovoriť Jaroslav Halák, ktorého Boston prehrával v druhom kole play off NHL s Columbusom 1:2 na zápasy. Halák zatiaľ štartoval na MS trikrát, naposledy na domácom šampionáte pred ôsmimi rokmi.prezradil Lašák.Rybár, ktorému sa nedávno skončila klubová sezóna, by sa mal k reprezentácii pripojiť v piatok. Skompletizuje tak trojicu, ktorá štartovala aj na vlani v Dánsku.poznamenal Lašák.V Dánsku nastúpil Čiliak do piatich zápasov, Rybár sa predstavil v troch. Godla si v pozícii brankárskej trojky nepripísal ani jeden štart. Hoci tréneri často neradi vopred určujú brankársku hierarchiu, podľa Lašáka by sa tak malo stať krátko pred šampionátom.Očakávaný príchod Rybára bol podmienený odchodom iného brankára. Nepríjemnú správu si vypočul Július Hudáček.dodal Lašák.