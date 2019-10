NBA: Obhajca z Toronta vstúpil do sezóny víťazstvom nad New Orleans

Fred VanVleet z Toronto Raptors. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky NBA:



Toronto - New Orleans 130:122 pp, Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers 112:102

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 23. októbra (TASR) - Obhajca titulu Toronto Raptors vstúpil do novej sezóny zámorskej NBA víťazne. V úvodnom zápase 74. ročníka sa však na výhru riadne nadrel, New Orleans Pelicans zdolal v noci na stredu 130:122 až po predĺžení.Raptors doviedla k triumfu dvojica Fred VanVleet a Pascal Siakam, ktorí si zhodne pripísali 34 bodov. Pre VanVleeta to bolo kariérne maximum, Siakam pridal aj 18 doskokov. Pred stretnutím vyvesil domáci klub v Scotiabank Arene majstrovskú vlajku.V druhom nočnom stretnutí hráči Los Angeles Clippers triumfovali v mestskom derby nad Lakers 112:102.