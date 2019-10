NHL: Člen Siene slávy Hawerchuk bojuje s rakovinou žalúdka

Dale Hawerchuk, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 23. októbra (TASR) - Legendárnemu hokejistovi zámorskej NHL Daleovi Hawerchukovi diagnostikovali rakovinu žalúdka. Päťdesiatšesťročný člen Siene slávy NHL podstupuje podľa TSN liečbu chemoterapiou.Hawerchuk je od sezóny 2010/2011 trénerom Barrie Colts v juniorskej súťaži Ontario Hockey League (OHL). V septembri klub oznámil, že kouč nebude zo zdravotných dôvodov s tímom v úvode sezóny, ale bližšie detaily neprezradil. Až teraz sa Hawerchuk rozhodol diagnózu oznámiť aj verejnosti. "povedal Hawerchuk podľa TSN. "prezradil nepríjemné detaily svojho príbehu.Zo súčasných hráčov NHL boli Hawerchukovými zverencami v Barrie útočník Winnipegu Jets Mark Scheifele, útočník Vancouveru Canucks Tanner Pearson, obranca Floridy Panthers Aaron Ekblad, brankár New Jersey Devils Mackenzie Blackwood, či útočníci Caroliny Hurricanes Andrej Svečnikov a Ryan Suzuki.Hawerchuk sa v roku 1981 stal draftovou jednotkou NHL, keď si ho vybral Winnipeg Jets. V profilige odohral za Jets, Buffalo Sabres, St. Louis Blues a Philadelphiu Flyers celkovo 1188 zápasov a nazbieral v nich 1409 bodov (518+891). Kariéru ukončil v roku 1997 po tom, ako pomohol Flyers k postupu do finále Stanleyho pohára.